I-Locks Labbé: “Somos los referentes para otras bandas”

El bajista y fundador de Gondwana , I-Locks Labbé, se refirió en esta entrevista a la presentación que ofrecerá la banda chilena de reggae en el Solaris Festival, espectáculo que se realizará el 3 de marzo en el Lawn Tennis.

¿Qué es lo que ofrecerán en su concierto?

Haremos un recorrido por los clásicos temas y también parte del nuevo disco, Carpe Diem, donde tenemos dos sencillos: “Si no fuera”, que habla de una separación, y “Quemando tu pecho”. Esta última canción trata del maltrato infantil y la hice porque yo lo viví de pequeño. Yo siempre defenderé a los menores que sufren de eso.

¿Ya superó la violencia que sufrió en su niñez o ha quedado huella?

Fue muy duro pasar por eso y entiendo a los niños que lo pasan. Hay gente muy mala con los niños y esto deja una huella que permanece siempre. Yo, gracias a Dios, he podido desarrollarme bastante bien y superé eso. Me convertí en un niño con resiliencia, en una persona que saca provecho de la adversidad y eso me formó para el futuro. Saqué la parte positiva de todo esto.

¿Cuál es el secreto para mantenerse vigentes tras 30 años de carrera?

Nos sentimos como de 30 años (risas). Estamos muy bien, aprovechamos el momento y tocamos bien. Todo es muy ameno. Somos una banda que tiene bastante química y componemos a cada momento. Ya tenemos 30 años de trayectoria y, mientras yo tenga salud, Gondwana seguirá sonando.

¿Cuál es su apreciación del reggae en estos tiempos?

Es bastante sólido, bien consagrado. Hay bastante respeto por el reggae porque hay varios exponentes latinoamericanos de este género.

¿Se consideran referentes del reggae?

No nos comparamos con Bob Marley, somos una escala menor, pero sí, gracias a Dios, estamos siendo referentes para otras bandas y nos alegra. Hay gente que hace música por nosotros.

¿Qué opinan del reggaetón?

Pienso que uno no debe censurar ninguna expresión musical ni de arte porque la gente es quien decide si la escucha o no. Siempre hay que tener tolerancia y dejar la libertad de expresión, yo prefiero llevarlo a ese plano.

¿Han planeado producir una película sobre la historia de Gondwana?

Hasta ahora no nos han dicho nada, pero si la queremos hacer, tenemos mucha historia que contar (para una película). Hay mucho material que hemos recuperado para un DVD y lo haremos en un futuro no muy lejano.