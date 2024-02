El reconocido actor y productor, Humberto Zurita, ha dejado claro su posición respecto al matrimonio con su pareja, la también actriz Stephanie Salas. A pesar de que su relación se mantiene estable y pública desde septiembre de 2022, Zurita sorprendió a muchos al declarar que no tiene planes de contraer matrimonio.

“Ya no se usa. No está a la moda eso. No, se casan las que quieren fiesta, pero a mi edad sería ridículo”, expresó Zurita en la revistaTVyNovelas.

Esta no es la primera vez que el actor aborda el tema. Anteriormente, había comentado que el matrimonio no es fundamental en su relación con Salas, afirmando que “estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor, que se casen los jovencitos”.

Zurita también bromeó acerca de la posibilidad de una boda, mencionando que no está seguro si Salas gana lo suficiente para costearla. Sin embargo, dejó claro que lo más importante para ellos es disfrutar de su relación y dejar que la vida fluya

“Nosotros nos la estamos pasando muy bien, la verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo”, comentó Zurita, destacando que Salas ha sido una bendición en su vida.

A pesar de haber trabajado juntos desde que Salas tenía 20 años, Zurita nunca había considerado una relación romántica debido a su estado civil o diferencia de edad. Ahora, en esta segunda oportunidad en su vida, ambos están felices y disfrutando de una relación plena, aunque sin planes de matrimonio: “Siempre la respeté, pero eso de boda no, al que le acomode”, puntualizó Zurita, reafirmando su postura sobre el tema.

