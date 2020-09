Humberto Augusto Martínez Morosini nació en Arequipa, Perú, 13 de marzo de 1929. Cursó estudios de medicina en la Universidad de San Andrés de Bolivia; los cuales no culminó, por retornar a Arequipa y ser locutor en Radio Continental y en radio Arequipa donde debutó profesionalmente en el año 1940; además, fue locutor de Radio Panamericana desde que esta salió al aire en 1953.

A través de su extensa carrera profesional cumplió distintas labores como narrador de noticias, narrador y comentarista deportivo, maestro de ceremonias, animador y hasta actor. Asimismo, participó en un sinnúmero de comerciales publicitarios promocionando diversos productos y marcas. Condujo varios programas televisivos como Cinco Manía, El Panamericano, 24 Horas, Panamericana Deportiva, Pulso, Astro, América Noticias.

Sus narraciones deportivas destacaban por sus populares palabras y frases creativas, como un diálogo personal con el deporte. “La redonda”, “La vedette”, “La blanca y negra”, “La número cinco”, “La herramienta”. El lugar inalcanzable para el arquero se llamaba “El rincón de las ánimas”, “Aquí no pasa nada...” cuando el marcador no se movía. “Le quitó la etiqueta de gol a esa pelota”, para referir el esfuerzo del que ataja y la potencia del que choteaba. Muchas de estas palabras poco a poco se fueron incirporando no sólo al léxico deportivo, sino también a nuestra conversación diaria.

Martinez Morosini no solo estuvo ligado al fútbol a través de sus narraciones televisivas de los partidos más importantes de la selección peruana, sino que además llegó a ser vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol en el año 1992. Lamentablemente su etapa no fue muy extensa; sin embargo, en el poco tiempo de directivo, hizo un gran esfuerzo por darle una mejor estructura a la FPF.

Pero quizás su recuerdo está más presente por las narraciones de los encuentros de fútbol que protagonizó la Selección Peruana de Fútbol. Aún se oye su voz en todos los juegos memorables como la clasificación, en Buenos Aires, a México 70; el Campeonato Sudamericano 1975 conquistado con triunfos ante Colombia y Brasil; o la campaña clasificatoria para España 82; hasta la última gran gesta en 1985 cuando el empate en Buenos Aires 2-2 contra Argentina no alcanzó para clasificar a México 1986. Cuántos campeonatos de voleyball, como ese Sudamericano de Bucaramanga en los 70 propalado “Vía Satélite” con Lucha Fuentes a la cabeza, por ejemplo) y tantos otros que recordar.

Martínez Morosini, era una personalidad muy respetada en el Perú, fue premiados muchas veces, como el mejor narrador de noticias del Perú. En el año 2000 fue electo Congresista por el movimiento Avancemos, junto con Rafael Rey, que llevaba a Federico Salas como candidato a la presidencia de la República.

Falleció a los 86 años el 23 de septiembre de 2015, en una clínica de Miraflores tras sufrir un derrame cerebral.





