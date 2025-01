Hugo García y Alessia Rovegno terminaron su relación hace dos meses

El reportero Bruno Bernal reveló que habló con Hugo García sobre las imágenes en las que se le ve besando a una joven rubia durante un festival en Tulum, México. Según Bernal, el modelo confirmó lo sucedido, pero aseguró que no se trata de una relación sentimental.

“Yo fui a la fuente ayer y hablé con Hugo García y efectivamente se dio (el beso), pero dice que fue como parte de... no es una relación ni nada, es una conocida, se dieron un beso y ya está”, reveló Bernal en América Espectáculos.

El reportero también aseguró que la comunicación con Hugo se dio a través de Instagram, donde el chico reality evitó dar detalles sobre la identidad de la mujer con la que fue captado.

Además, García aprovechó para confirmar que su relación con Alessia Rovegno llegó a su fin hace dos meses. Ambos decidieron mantener la ruptura en privado.

“Hablaba con él y me decía que no tenía problema en que anunciara que él ya no está con Alessia Rovegno hace dos meses. Él ha preferido no contarlo porque él y Alessia se han puesto de acuerdo en ese sentido. Tienen una buena relación de amigos y prefirieron no seguir lo de las parejas de la farándula de decir ‘terminamos’”, agregó Bernal.

