Hugo García, quien se encuentra alejado de la televisión peruana tras su salida de ‘Esto es Guerra’, pasó el susto de su vida luego de sufrir un aparatoso accidente mientras participaba en una competencia de ciclismo de montaña.

El novio de la ex Miss Perú, Alessia Rovegno, compartió con sus seguidores, imágenes de su peligrosa hazaña en las alturas de un camino rocoso, el cual casi le cuesta la vida.

“Qué tal reinició de Windows el de ayer! 🥴 Les dejo el video de la caída que tuve en el Eco Fest! Gracias a todos los que me ayudaron y estuvieron pendientes!”, escribió el exchico reality al publicar las imágenes en su cuenta de Instagram.

En el video no sólo se ve la peligrosa ruta que tuvo que atravesar, sino también el preciso instante en que pierde el equilibrio y cae estrepitosamente.

El también influencer tuvo que recibir la atención de los paramédicos de forma inmediata. “¿Puedes respirar?”, se le oye preguntar a uno de los profesionales de salud.

Hugo García contó que tuvo que ser llevado a una clínica para hacerse los exámenes respectivos debido al fuerte golpe que recibió. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores.





USUARIOS REACCIONAN:

Como era de esperarse, los seguidores de Hugo García se mostraron preocupados por su estado luego de este aparatoso accidente, incluso algunos le recomendaron ya no practicar este deporte a fin de no poner en riesgo su vida. Como se recuerda, esta no es la primera vez que el ex ‘Guerrero’ pasa por una situación similar.

“Casi me desmayo viendo tu caída”, “Metros anteriores se sentía una respiración de angustia, fuerza Hugo”, “Abandona ese deporte, hoy no te has roto nada pero mañana puedes hasta quedar sin caminar si te pegas un mal golpe , es mejor no tentar a la suerte, que peligro”, “Entiendo la adrenalina y todo pero, ¿por qué hacer deportes tan peligroso?”, fueron algunos de los comentarios.





