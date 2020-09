Hugo García emocionado tras comprar su departamento: “Han sido muchos años de esfuerzo y sacrificios”

Hugo García, participante de ’Esto es Guerra’, se mostró emocionado al comprar su propio departamento. El ’guerrero’ indicó que había sido un camino difícil para adquirir su nuevo hogar, y ahora ha cumplido su sueño más grande.

“Estoy súper feliz, emocionado, hasta ahorita no me lo puedo creer. Algo que tan anhelaba. Han sido muchos años de esfuerzo y sacrificios. La gente sabe que soy cabeza de familia, he pasado por momentos difíciles”, dijo a América Espectáculos.

Aunque Hugo García suele mantener su vida privada en perfil bajo, el también modelo compartió fotos de su nuevo departamento en su cuenta de Instagram para aconsejarle a sus seguidores que luchen por su meta hasta conseguirla.

“No tenía la idea de subirlo, pero decidí hacerlo porque quería mostrarle a la gente que si tú te propones una meta o tienes un sueño, que luches por ello, que lo pelees, que des todo de ti. Súfrela porque créeme que los resultados son increíbles”, concluyó.

Hugo García mantiene un relación con Mafer Neyra. El ’guerrero’ contó que los dos ya hablaron de planes de matrimonio, pero antes van a convivir cuando pase la pandemia.

