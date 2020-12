Después de incursionar en las radios españolas y en las diferentes plataformas digitales con la canción “Plan Tranqui”, Hugo G regresa con un nuevo single, “Turista”, el cual rápidamente ha generado miles de reproducciones en YouTube y Spotify.

Esta canción fue escrita por Hugo G en conjunto con un grupo de compositores que trabajan con él. Tiene un mensaje cargado de amor y en el que menciona que todos son turistas en la vida de otra persona y que hay que valorar el ahora.

“Me involucré bastante en este tema y quería dar un mensaje más profundo que sea recordado por todos”, dijo el músico, según un comunicado de prensa.

“El video tuvo la dirección de Duilio Sanguineti y logramos conectar más con el mensaje y esperemos que el público lo vea de esa manera”, añadió.

Un dato importante en la carrera de Hugo G es su incursión en las principales radios de España. “Este año he cruzado el charco. Me siento contento de que mis canciones suenen tanto en España. He logrado sonar en ‘Los 40 principales’. Estoy muy agradecido con todos y poco a poco vamos buscando nuestros espacios. En ese camino estoy para lograr más metas”, compartió.

Para el 2021, Hugo G tiene claro que los espectáculos en vivo seguirán estancados, pero la música no puede frenar. Por eso, ya tiene planeado sacar un EP que reunirá los éxitos que ha ido sacando de a pocos.

