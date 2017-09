La vida de Hugh Hefner siempre estuvo llena de misterio. A pesar de ser parte de un reality show exitoso, la vida privada del fundador de Playboy estuvo rodeada de mitos sobre la realidad que se mostraba a puertas cerradas en su mansión.

A pesar de que el magnate nunca confirmó o negó estas supuestas reglas que existían fueron sus ex trabajadoras y ex novias quienes dieron a conocer algunos aspectos de lo que en verdad sería convivir con Hefner.

En su libro 'Bunny tales: behind closed doors at the Playboy Mansion', una de las ex 'conejitas' que vivió en la mansión del empresario, Izabella St. James explicó que el dormitorio de Hefner era uno de los más sucios.

“Hef estaba acostumbrado a tener alfombras sucias. La de su habitación no había sido cambiada por años y todo empeoró cuando Holly Madison se mudó a su habitación como la novia número uno y llevó con ella a sus dos perros. No estaban entrenados y hacían sus necesidades en la alfombra”, señaló.

Ella aseguró que Hefner invertía para que sus empleados mantengan las instalaciones en perfecto estado, pero tenían prohibido arreglar su habitación, y también manifestó que les daban ropa de cama antigua y en mal estado.

“Hacíamos todo lo posible por decorar nuestras habitaciones y que se parezcan más a un hogar, pero nos daban sábanas y acolchados que daban asco de lo viejas, manchadas gastadas que estaban”, añadió.

Asimismo, explicó que las 'conejitas' que no eran sus tres novias principales (en ese momento Holly Madison, Kendra Wilkinson y Briget Marquadt), recibían un pago semanal de US$ 1000 y que todos los viernes debían rendir cuentas.

“Teníamos que ir a su habitación. Era el momento en el que aprovechaba para quejarse de todo lo que no le gustaba sobre nuestra relación. En especial, si no participábamos mucho de las fiestas sexuales que él organizaba”, denunció.

En una entrevista, otra de estas ex conejitas que también vivió en la mansión, Melissa Howe, precisó que tenían reglas sobre como comportarse en cámara y en sus redes sociales.

“Si hacías algo mal, te llegaba de inmediato un correo electrónico. Había un estricto código de conducta. Hasta armaron reglas sobre cómo debíamos usar Instagram y Twitter", comentó.

Una de sus novias oficiales, Karissa Shannon, quien junto a su hermana gemela mantuvo una relación con Hefner, explicó que tampoco podían mantener relaciones con otros hombres.

“No podíamos llevar chicos a la mansión. Esa era la regla número uno: nada de chicos. Esa fue la principal razón por la que nos fuimos”, explicó.

ACTO FALLIDO

Finalmente, Jill Ann Spaulding, otra ex conejita, explicó que cuando se encontraban con Hefner en plena relación sexual, y no podía culminar el acto sexual, había un procedimiento a seguir.

“Se quedaba tirado en su cama, con una erección falsa. Y hacía que las chicas se subieran arriba de él por dos minutos, mientras las otras lo alentaban con gritos”, recordó.