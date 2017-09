¿Hugh Hefner revolucionó la sexualidad femenina, o transformó a la mujer en objeto de deseo?

Como suele suceder tras la muerte de un famoso —y Hugh Hefner no es la excepción— los halagos hacia su figura no se han detenido. Se ha dicho que el fundador de la revista Playboy logró exaltar la libertad sexual como un derecho de todo hombre y toda mujer. Que desafió la represión sexual en los años 50 en Estados Unidos. Que combatió la violencia racista en la década de 1960. Que cambió los valores sexuales de su tiempo.

En una entrevista al New York Times, en 1992, Hefner dijo que lo que le daba más orgulloso era haber conseguido cambiar "las actitudes sobre el sexo, que la gente linda puede vivir bajo el mismo techo ahora. Que descontaminé la noción del sexo premarital, eso me da mucha satisfacción”.

Frederick Lane, autor de varios libros sobre la explosión de la pornografía y su impacto en los niños, dice que Hefner es un personaje "complejo" que también contribuyó a una mayor libertad para hablar de sexo en una sociedad estadounidense que en esa época tenía una visión muy rígida sobre la sexualidad y los roles otorgados a hombres y mujeres.

Carrie Pitzulo, autora de un libro sobre cuestiones de sexo y política en Playboy, estimó también que Hefner ayudó mucho a levantar los tabúes. "Las Playmates —es decir, la modelo que aparece cada mes en doble página, en el centro de la revista— desempeñaron un rol importante al comunicar al mundo que podías ser una chica de buena reputación y amar el sexo, algo que las personas no decían en los años 50 y 60", explicó.

Hugh Hefner Hugh Hefner. (EFE) Hugh Hefner

Jennifer Lena, socióloga de la Universidad de Columbia dice que Playboy "contribuyó a hacer avanzar y a defender la libertad de prensa, luchando contra leyes retrógradas sobre la obscenidad y por los derechos de las mujeres a expresar su sensualidad".

En 1955, Playboy publicó la novela 'The Crooked Man' ('El hombre tortuoso') de Charles Beaumont, que expuso la discriminación sufrida por los homosexuales. Hefner se convirtió, según Jennifer Lena, en un ardiente defensor de la causa homosexual y las personas transgénero. También defendió el derecho al aborto, el acceso a los anticonceptivos e hizo donaciones a centros contra la violación.

Pero no todo ha sido halagos

El mismo hombre que —se supone— logró acabar con el tabú sexual en Estados Unidos también ha sido acusado de transformar a la mujer en un objeto de deseo. La periodista Julie Bindel escribió en su columna para el diario británico The Independent, que Hefner odiaba a las mujeres y se refería a ellas como "perros". Además, menciona una serie de detalles que vamos a mencionar a continuación.

Hugh Hefner Hugh Hefner. (Reuters) Hugh Hefner

Por ejemplo, menciona a Gloria Steinem, la periodista que en 1963 decidió ir encubierta como una 'conejita' y pasó dos semanas en la mansión Playboy. Steinem, dice Bindel, "encontró una grotesca misoginia hacia las mujeres, y comentó que estaban 'deshumanizadas' por los apostadores, quienes, después de todo, seguían el ejemplo de Hefner."

También en su columna, recordó a las gemelas británicas Carla y Melissa Howe, que vivieron en la mansión Playboy por un tiempo. Ellas dijeron a un periódico en 2015 que sentían como que estaban en prisión porque no las dejaban siquiera salir. "Afirmar que Hefner era un libertario sexual o un ídolo de la libertad de expresión está a punto de decir que Roman Polanski (director de cine) ha contribuido a la protección de la infancia", escribió la periodista.

Otro ejemplo. En un comunicado, Patrick Trueman, presidente del Centro nacional sobre la explotación sexual, con sede en Washington (Estados Unidos) dice que 'Hugh Hefner deja tras de sí una herencia de explotación sexual en las revistas pornográficas 'soft' de los años 60 y sentó las bases de la crisis de la salud pública provocada hoy por la pornografía en Internet'.

"Cómo puede nuestra sociedad aceptar, incluso aplaudir, mensajes de este tipo sobre el valor de las mujeres cuando intentamos luchar contra las agresiones sexuales en las universidades, por parte de los militares, o contra la cultura del acoso sexual en Silicon Valley?", se preguntó Trueman en el citado documento.

Hugh Hefner Hugh Hefner. (Reuters) Hugh Hefner

En 2011, Gail Dines, profesora de sociología y estudios de la mujer, escribió esto en la revista Ms. Dijo: "Para las mujeres, no hay nada nostálgico en el sexismo. Mientras las feministas sigan luchando por la igualdad, hombres como Hugh Hefner que continúan explotando a las mujeres no deben ser considerados como 'visionarios'".



Para terminar, un episodio que marcó la vida de Hefner: en 1985 se publicó el libro 'The Killing of the Unicorn: Dorothy Stratten 1960-1980' del cineasta Peter Bogdanovich. Bogdanovich, quien era novio de Stratten al momento de su muerte, escribió en este libro que Hefner fue uno de los que provocaron su asesinato y no podía lidiar con lo que “él y su revista le hacen a las mujeres”.

“Las mujeres son las mayores beneficiarias de acabar con las viejas nociones hipócritas sobre el sexo (...) Ahora algunas personas actúan como si la revolución sexual fuera un complot masculino para tener sexo", dijo Hefner una vez.