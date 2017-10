'House of Cards': 10 cosas que tal vez no sabías de Kevin Spacey [FOTOS]

'House of Cards' se ha vuelto la serie preferida de muchos, y es que Netflix ciertamente acertó con poner a Kevin Spacey, como el despiadado Frank Underwood. Sin embargo, el actor se ha visto envuelto en un escándalo de acoso sexual, y por eso, hemos decidido contarte algunos hechos que tal vez no conocías de él.

1. No se apellida Spacey

A pesar de que el actor Kevin Spacey se ha hecho conocido por su talento y por tener un apellido llamativo, que hace alusión al espacio, la verdad es otra. El actor de 57 años se llama Kevin Spacey Fowler. El Spacey de su nombre es el apellido de soltera de su madre y decidió usarlo porque ya existía un Kevin Fowler en SAG (Screen Actors Guild) y AEA (Actors' Equity Association). Además, el nombre sonaba más "cool", como recalcó el actor en varias entrevistas.

2. Fue expulsado de una escuela militar

Como cualquier otro joven, el actor se encontraba en su etapa de rebeldía, y luego de que sus padres lo hicieran estudiar en una escuela militar llamada Northridge Military Academy, el actor no pensó mejor forma de desligarse de esta escuela que pinchando una llanta al auto de su compañero.

3. Fue a la escuela con Val Kilmer

No, no a la escuela militar. Ambos actores fueron a la escuela secundaria Chatsworth en California, y fue Val Kilmer una de las personas que le aconsejó a Kevin Spacey que siguiera en la actuación y el entretenimiento, consejo que acató.

4. Empezó a actuar por Sherlock Holmes

Todos tenemos una razón para decidirnos por nuestra profesión, y Kevin Spacey no es ajeno a esto. El actor empezó su carrera debido a que "amaba" y "disfrutaba" el personaje de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. El actor admitió que fue influenciado por la tonalidad de estas historias de misterio, y quería representarlo ya sea en la pantalla grande o chica.

5. Soñaba con ser comediante

A pesar de que ahora es un actor de peso, recordemos 'American Beauty', y, por supuesto 'House of Cards', Kevin Spacey no siempre quiso ser un actor serio. Según confesó el actor, al salir de la secundaria, él quería ser un 'stand-up comedian' o comediante, por esta razón se mudó a Nueva York y participó en distintos concursos y open-mic (micrófonos abiertos). Incluso audicionó para ser humorista en programas de televisión, siendo el más reconocido 'The Gong Show'.

6. Estudió en Julliard

Al fallar su corta carrera de comediante, Kevin Spacey volvió a la actuación, y contrario a lo que miles actores de Hollywood hacen, él decidió que para poder ser exitoso en una carrera actoral debía estudiar, e ingresó a la prestigiosa escuela de Julliard y se matriculó en interpretación. Sin embargo, no culminó sus estudios, y dejó la escuela tras dos años.

7. Tiene un lado oscuro

Kevin Spacey tiene un una predilección por los roles "más oscuros", como su personaje, Frank Underwood. Sin embargo, fueron sus roles en 'Se7en' y 'The Usual Suspects' los que más polémica han causado. El último fue el rol por el que ganó su primer Oscar como actor de reparto.

8. Era amigo cercano de Jack Lemmon

A pesar de que el legendario actor Jack Lemmon falleció en el 2001, Kevin Spacey lo consideró uno de sus más grandes amigos, y es que el conocido actor lo ayudó en sus primeros años en la industria del cine y la televisión. Tal fue el vínculo que ambos sostuvieron que Spacey le dedicó su segundo Oscar por American Beauty a Lemmon en 1999.

9.Le gusta ejercitarse

Al igual que su personaje Lester Burnham en American Beauty, al actor también le gusta mantenerse en form: ama correr y hacer yoga. Ha participado en maratones.

10. Es fan de la lucha libre

El actor ha confesado en numerosas entrevistas que ve lucha libre profesional, la famosa WWE. Según dice, jamás se atrevería a pisar un ring de lucha en su vida. "Se lo deja a los profesionales", dice.