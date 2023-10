El Coro del Británico Cultural realizará un concierto gratuito en homenaje a la banda Queen, con el objetivo de fomentar la música coral a un público de todas las edades.

Este conjunto está integrado por jóvenes dedicados a cultivar y difundir la música. El programa que interpreta abarca canciones de diferentes épocas a lo largo de la existencia de la banda de rock.

El repertorio tendrá las siguientes canciones: We will rock you, Radio Ga Ga, Save me, Somebody to love, You’re My Best Friend, One Vision, Crazy Little thing called Rock, Love of my life, Don’t Stop Me Now, Under Pressure, Bohemian Rhapsody y We are the champions.





(Foto: Difusión)





Homenaje a Queen:

Fecha, lugar y horario: miércoles 25, en el auditorio Británico de Surco (Av. Caminos del Inca 3581), 7:30 p.m.

• A cargo de:

o Director coral: Saúl Huertas

o Asistente: Juan Namuche

o Coreutas: 8 sopranos, 8 contraltos, 6 tenores y 6 bajos.

• Ingreso gratuito: capacidad limitada.