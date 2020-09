El actor Tom Hanks se animó a detener sus actividades en Hollywood para colaborar con el nuevo sencillo de la cantante canadiense Carly Rae Jepsen, I Really Like You.

En las últimas horas, el videoclip superó el millón de visitas en YouTube. Pero este no el único caso en que estrellas de Hollywood vuelven famosos videos musicales:

1. Carly Rae Jepsen – I Really Like YouActor: Tom Hanks

Tom Hanks tuvo una participación estelar en I Really Like You, el cual muestra cómo sería un día en la vida del recordado intérprete de Forest Gump.

2. Elton John – I Want LoveActor: Robert Downey Jr.

El primer álbum que publicó el cantante británico, Elton John, en el nuevo milenio se llamó 'Songs from the West Coast' (2001). En este material musical apareció como primer single la canción 'IWant You', la cual, incluso, fue nominada a los Premios Grammy de ese año. En este video tuvo una participación el actor estadounidense, Robert Downey Jr., quien por esos días estaba en el rodaje de la película 'Lethargy'.

3. Paul McCartney – My ValentineActores: Natalie Portman y Johnny Depp

Paul McCartney publicó en 2012 Kisses on the Bottom, uno de sus discos más románticos en los últimos años. El primer single que apareció se llamó 'My Valentine', canción que fue acompañada por un video en donde actuaron Natalie Portman y Johnny Depp. Ambos actores simulan ser una pareja de sordo mudos que se enamoran gracias al lenguaje de las señas.

4. Gorillaz – StyloAutor: Bruce Willis

Bruce Willis fue convocado –en 2010– por los Gorillaz para que aparezca en el video de la canción 'Stylo'. El actor de acción interpreta a un caza recompensas que maneja en medio del desierto californiano que solo tiene como objetivo buscar alguna presa. Durante su recorrido, Willis se encuentra con la pandilla de los Gorillaz y trata de atraparlos, pero no logra concretar dicha captura.

5. AC / DC – Big Gun Autor: Arnold Schwarzenegger

'Big Gun' fue la canción central que tuvo la película de acción, 'El último gran héroe' (1993). Este filme fue interpretado por el australiano, Arnold Schwarzenegger, quien, además, protagoniza el video musical que se realizó sobre la canción. Schwarzenegger simula estar dentro de un concierto de esta banda pero, en medio de la presentación, se da cuenta que no está dentro del público, sino del propio escenario.

6. Mecano – La fuerza del destino Actriz: Penélope Cruz

'La fuerza del destino' fue una de las canciones más populares que publicó el grupo español, Mecano, en 1989. En el video apareció Penélope Cruz, actriz que aún no había ingresado a las filas de Hollywood. Cabe señalar que Cruz tan solo tenía 15 años cuando apareció en este material audiovisual.

7. Aerosmith – Crazy Actrices: Alicia Silverstone y Liv Tyler

Aerosmith es una banda que se caracterizó por publicar sus sencillos promocionales acompañados con videoclips. Uno de los más comentados fue 'Crazy', canción que se volvió muy famosa por el corte audiovisual en donde aparecen Alicia Silverstone y Liv Tyler (la hija del propio Steven Tyler), quien tendría su primera actuación importante, antes del comienzo de una exitosa carrera. Ambas actrices interpretan a una pareja colegial que solo busca libertad y diversión.

8. Michael Jackson – Black or White Actor: Macauly Caulkin

Michael Jackson aprovechó la fama que tenía su amigo, Macauly Caulkin, para incluirlo en el video de su exitosa canción, 'Black or White' en 1991. El tema llegó a ocupar los primeros lugares en los diferentes conteos del mundo. Incluso, fue la número uno en las listas promocionales de Billboard.

9. The Cranberries – Ridiculous ThoughtsActor: Elijah Wood

'Ridiculous Thoughts' fue el cuarto sencillo que The Cranberries publicó del disco 'No Need To Argue' (1995). La recepción de este tema fue a la altura y eso fue gracias al video que presentaron, en donde actúa Elijah Wood. Este actor le da vida a un hombre sin identidad que intenta salir adelante, pero que enfrente suyo tiene solo ruinas abandonadas.

10. Bob Sinclar – Kiss My EyesActor: Jean Claude-Van Damme

Otro actor de acción que se animó a aparecer en un video musical fue Jean Claude-Van Damme. Esto sucedió con la canción ‘Kiss My Eyes’, autoría del músico francés, Bob Sinclar. El actor demuestra en el corte musical que lo suyo nunca fue el baile, sino las peleas.