Hijos de Víctor Yaipén preparan concierto de despedida tras su muerte

El mundo de la cumbia peruana está de luto tras la partida de Víctor Yaipén, fundador de la emblemática Orquesta Candela. Durante el velorio, Walter Yaipén, líder de los ‘Hermanos Yaipén’, expresó su profundo pesar por la pérdida de su hermano y anunció que sus sobrinos están planificando un concierto en su honor para celebrar su vida y legado musical.

“Víctor dedicó toda su vida a la música. Fue lo que siempre lo apasionó: cantar, hacer disfrutar a la gente y ser conocido a nivel mundial por su talento y carisma. A pesar de todo, siempre mantenía su risa, su alegría, esas ganas de seguir adelante y de mantenerse en los escenarios”, comentó Walter, visiblemente conmovido, en declaraciones para Exitosa Noticias.

El fundador de la Orquesta Candela deja un legado imborrable en la cumbia peruana. Su hermano destacó la importancia de la canción “Pájaro Amarillo”, una de las más icónicas de la agrupación. “Esa canción será siempre un ícono que seguiremos cantando, porque representa todo lo que él era. Quiero que lo recuerden como una persona alegre, entregada a la música y con un amor inmenso por este arte tan bonito”, agregó.

Walter recordó el momento en que se enteró de la partida de su hermano: “Me encontraba en un concierto cuando mi sobrino Ian Carlos me avisó. Fue un golpe muy duro, me dejó desgastado, porque éramos muy unidos. Más de cincuenta años compartiendo sueños, risas y trabajo juntos… Cómo no recordarlo, cómo no quererlo”, expresó con nostalgia.

A pesar del dolor, la familia Yaipén busca rendir homenaje al legado de Víctor. Walter adelantó que sus sobrinos liderarán un concierto de despedida, un evento que permitirá a sus seguidores recordar la alegría y pasión que Víctor transmitió a través de su música.

“Nos queda recordar su nombre cantando sus canciones y manteniendo vivo el legado que construyó con tanto esfuerzo. Eso es lo que nos queda por hacer”, afirmó. Asimismo, destacó la importancia del apoyo familiar para enfrentar esta pérdida y agradeció el cariño recibido por parte del público.

“Nos estamos apoyando mucho, tratando de sobrellevar el impacto. Aunque queremos recordarlo con alegría, su ausencia se siente. Sé que el pueblo que ama la cumbia también resiente esta pérdida, porque Víctor fue un ícono”, comentó.

Antes de despedirse, Walter agradeció las muestras de apoyo de los seguidores de Víctor y de la Orquesta Candela. “Agradezco de corazón a todos los que están con nosotros en este momento. El amor que Víctor sembró en su público perdurará para siempre”, concluyó.

