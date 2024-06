Ayer viernes 7 de junio se cumplieron 25 años del fallecimiento de Paco Stanley, recordado y querido conductor mexicano que murió acribillado afuera del restaurante ‘El charco de las ranas’ de la Ciudad de México. El mediático caso captó la atención de la prensa mexicana durante varias semanas.

El conductor llegó a tener cuatro hijos, entre ellos Paul Stanley, quien en la actualidad le sigue los pasos y también es presentador en el programa mexicano ‘Hoy’. Además, tuvo una notoria participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’, donde también participó Nicola Porcella.

El futuro padre habló en su programa sobre la temprana muerte del ídolo mexicano y lamentó que no pueda darle la noticia de que será abuelo.

“(Él) me diría que no sea baquetón, que me aviente a cambiar pañales. Qué difícil es saber que la vida te va llevando con nuevas responsabilidades y que uno intenta ser la mejor versión de sus padres, de uno mismo que va luchando contra eso. Tienes que llevar eso y educar a una nueva personita que viene al mundo”, expresó Paul Stanley visiblemente conmovido.

Hijo de Paco Stanley llora EN VIVO al hablar sobre su padre

“Usted veía a Paco Stanley, pero yo conocí a Francisco Jorge Stanley Albaitero, que era y es mi papá. Siempre un hombre muy cariñoso conmigo. Tal vez por el tiempo no pudimos coincidir mucho porque trabajaba mucho, no pudo ser un padre presente, pero fue amoroso y siempre al pendiente de mí”, agregó Paul Stanley.

Pidió al público que disfrutó a su padre, a que se queden con ese recuerdo: “Toda la gente que pudo disfrutar de mi papá en algún momento, que se rió con él, que estuvo en un buen momento de su vida, que lo recuerden (...) Le invito a la gente que se quede con ese gran Paco Stanley, el que nos trajo sonrisas y que era un gran ser humano”, dijo.

Paul Stanley tenía 14 años cuando asesinaron al conductor de televisión en 1999.





¿Quién fue Paco Stanley?

Paco Stanley era una figura conocida en el mundo del entretenimiento mexicano en los años 90, siendo un presentador querido por su estilo de humor. Condujo programas de televisión (“Una tras Otra”, “La carabina de Ambrosio”), y su estilo directo y controversial llevó a que le surgieran tanto admiradores como críticas.

Hasta ahora, no hay una respuesta clara sobre la razón de su asesinato. Unos rumores han sugerido que tenía contactos con el crimen organizado; otros que tuvo problemas con su familia o en entorno profesional. La serie de Prime Video, astutamente, presenta distintos testimonios y evidencias, recogidos a lo largo de los años, que podrían señalar ciertas hipótesis y posibles escenarios.

La plataforma de streaming Prime Video representará en la serie “¿Quién lo mató?” de manera detallada los eventos históricos que llevaron al asesinato, que hoy en día sigue causando controversias y teorías en audiencias.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Acto de racismo en una graduación en Estados Unidos