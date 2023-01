Vuelve a ser de las suyas. Hijo del cómico ‘Chato’ Barraza , José Maria Brraza , dejó en abandono a su expareja, Andrea Muñoz, quien está por dar a luz. La joven pide por el bienestar de su hijo, pues está llevando un embrazo complicado y no cuenta con el dinero para pagar una clínica

“José Maria Brraza ha dejado a su hijo en la calle, o sea en la nada”, dijo Andrea Muñoz, madre del nieto del cómico ‘Chato’ Barraza.

“Para alimentar porque no estoy trabajando, él me daba 28 soles diarios, que son casi 200 soles a la semana. Hace poco, me ha bloqueado por el medio en que me comunicaba para decirle lo que necesitaba”, señaló la joven.

Ante ello, la joven señaló que a pesar de que ya va a dar a luz: “el bebé no tiene nada, ni colcha, ni biberón”.

Incluso, Elgin Faniel Castro, ginecólogo de la clínica la Luz, precisó que la joven ya presenta contracciones y pueda en cualquier momento entrar a trabajo de parto. “Estamos a término, tiene 38 semanas y 6 días. Está presentando contracciones y posiblemente ya entre a trabajo de parto”

Cabe mencionar que, José Maria Brraza había afirmado antes las cámaras de ‘Magaly tv: La firme’ que se iba a ser cargo del bebé que tuvo Andrea Muñoz.

VIDEO RECOMENDADO