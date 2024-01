EL hijo del fallecido cantante y compositor Augusto Polo Campos , Augusto Polo Campos Linares, no dudó en pronunciarse sobre los inconvenientes que se han suscitado entre él y sus hermanos a raíz de la herencia que les dejó su difunto padre.

Ante ello, el hijo mayor de la familia visitó los sets de ‘Dilo Fuerte’ para revelar que desde hace varios años se le viene ocultando información sobre la empresa Contigo Perú, la cual administra las regalías de exitosos temas como ‘Contigo Perú' y ‘Cuando llora mi guitarra’.

“Hay falta de información, yo vengo pidiendo información por más de 5-6 años y no se me da, es un poco preocupante [...] tenemos el derecho de tener esa información, entonces, cuando uno pide información y no se le da, pues uno comienza a pensar que algo no anda bien”, dijo Augusto Polo Campos Linares a Lady Guillén.

INMUEBLE REPARTIDO

El hijo mayor del fallecido cantautor acusó que el menor de sus hermanos, Cristóbal Polo Campos, viene limitándole el uso de un departamento que su padre les dejó en herencia a los siete hermanos.

“Desde que me fui a los Estados Unidos, yo vengo y resido en esa casa, siempre me he quedado con papá, pero eso cambia cuando papá se muere. El año pasado vine y (Cristóbal) no me deja entrar [...] cuando yo vine pedí poder pasar a la casa porque estoy trabajando un documental de mi padre [...] cuando yo vengo y se me niega la entrada, mi hermano me dice que si quiero puedo ir pero por un par de horas, que no me puedo quedar”, sostuvo.

Por otro lado, la empresa que dejó el cantante peruano se llama ‘Contigo Perú’ y según su última voluntad, quería que su hijo mayor se encargara de ella, vigilara a sus hermanos y velara por la empresa porque su objetivo era ayudar a los más necesitados. “Mi padre a mí me da la orden, como hijo mayor, que tengo que vigilar a mis hermanos y velar por la empresa. 30% de lo que entra a la empresa no sabemos lo que se hace, y aunque el testamento dice que tiene que usarse en obras de bien social, no sabemos lo que se hace, también se supone que tenemos que ayudar a la música peruana, ese 30% tiene que ir para eso”, dijo el hermano de Florcita Polo.

Incluso, mostró un video del fallecido compositor, donde ratifica su decisión. “Tú tienes que manejar a tus hermanos y ustedes van a mantener Contigo Perú con los mismos preceptos de que hay que darle a la gente que no tiene”, se le escucha decir en un clip cuando aún estaba con vida.

