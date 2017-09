Las hijas de Melissa Klug, Gianella, Samara y Melissa, vivieron estas dos últimas semanas en el ojo de la tormenta debido a una entrevista que reveló que desconocían sobre temas de realidad nacional, como el terrorismo. Superadas las criticas, manifiestan que "no son pepita de oro".

Luego de su desliz en televisión nacional, que les costó burlas, críticas y que la propia Melissa Klug llore en un programa de espectáculos, las adolescentes mencionaron que no piensan cambiar en esencia.

"No somos una pepita de oro, nosotras somos nosotras mismas. En realidad no es porque estemos a la defensiva, pero no voy a cambiar para gustarle al resto. Nosotras somos nosotras mismas y no vamos a cambiar porque a una persona se le da la gana", manifestó Samara, la segunda hija de Melissa Klug.

Durante una entrevista para Latina, la ex pareja de Jefferson Farfán señaló que les advirtió de antemano a sus hijas, quienes cuentan con un canal de YouTube y varios seguidores en redes sociales, sobre lo difícil que es el mundo de los espectáculos.

"En este medio es bien difícil. Ellas decidieron tener sus redes abiertas, meterse a esto del canal así que yo caballera, a apoyarlas", indicó Melissa Klug, quien luego agregó: "A mi me ha costado tenerlas, yo las he parido".

Por su parte, Gianella, quien tiene 18 años, mencionó que su mama, de 32, es bastante cuidados con ellas y que no duda que saldrá a defenderlas ante un ataque.

"Mi mamá es una leona con sus crías. Ella salta cada vez que alguien se siente mal o cuando estamos tristes o felices", manifestó Gianella.