Orlando Fundichelly le dio su apoyo a su hija Doris Alexia, quien competirá este sábado en el 'Miss Teen Chaclacayo 2017', y para ello pidió un voto a sus seguidores a través de sus redes sociales.



"Esta bella candidata es mi hija y necesita de tu voto. Aquí les dejo el link para poder regalarle un 'me gusta'. Solo falta un día y me encantaría contar con tu ayuda. Ojo: hay que darle like a la fotografía, no a la publicación", escribió en su mensaje de Facebook.

Así también dio gracias a los fans que, con su voto, respaldarán la candidatura al certamen de su heredera de 17 años, fruto de su amor con la animadora Karina Rivera.

Esta belleza llamada @dorisfundichely necesita de tu voto. Entra a mi historia y encontraras el link para poder darle "like" Gracias por ayudar a #labebitadepapa Una publicación compartida de Orlando Fundichely (@ofundichely) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 7:10 PDT

"Desde ya mil gracias y si pueden colgar (mi publicación) en su muro, mucho mejor. Los quiero", precisó el actor.

El certamen de belleza se realizará hoy en el Parque Central de Chaclacayo, a las 7:00 de la noche.