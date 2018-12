Hija de Melissa Klug revela cuántas cirugías se realizó a sus 17 años

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug , sorprendió a sus seguidores al revelar cuántas cirugías se realizó a sus 17 años.

A través de su cuenta de Instagram, la ex chica reality no dudo en responderle a un cibernauta: "¿Alguna vez te has operado?", le preguntaron en la red social. La respuesta de Samahara no se hizo esperar: "Una vez y fue la nariz".

La ex combatiente también se animó a contar dónde se realizó su rinoplastia y con qué doctor. Estas confesiones desataron una ola de comentarios en la red social.

Como se recuerda, Samahara Lobatón se sometió a dicha operación estética en setiembre de 2017, cuando aún tenía 16 años.

Hija de Melissa Klug confiesa cuántas cirugías se realizó a sus 17 años

