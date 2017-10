María López Levy, la hija mayor de la fallecida actriz Mariana Levy, buscó a su padre, el mexicano Ariel López Padilla, de quien se había distanciado desde hace 9 meses, tiempo durante el cual el actor no había sabido nada de ella



Ariel López Padilla y Levi se separaron en 1999 cuando María tenía tres años. La niña se crió muy cercana a su abuela materna, la célebre comentarista y actriz mexicana Talina Fernández. Tras la muerte de su madre, en el 2005, María quedó bajo su tutela. Pero la relación no ha sido la mejor.

Después de la muerte de Mariana, Ariel y su exsuegra se amistaron, pero a finales del 2015 se conocieron graves diferencias por la herencia de la fallecida actriz. El distanciamiento entre padre e hija fue evidente. Hoy todo ha cambiado. “Me habló en mi cumpleaños, de ahí se abrió una comunicación que no se ha cortado y estamos en la construcción de una relación, de ganarme su confianza y hacerle ver que en esta familia hay sólo amor para ella”, dijo López Padilla en exclusiva para Univisión Entretenimiento.

Mariana Levy, conocida por su papel en 'La Pícara Soñadora', falleció a los 39 años de un infarto cuando manejaba.

“Efectivamente María es una mujer muy fuerte que ha tenido experiencias que le han forjado un carácter más duro, y lo que más me duele como padre es que María tiene ese sentimiento de soledad, se siente sola y así se ha sentido a lo largo de su crecimiento, pero es importante darle esa seguridad de que nunca ha estado abandonada y rodearla de mucho amor”, explicó el actor de 55 años de edad, quien está feliz de poder recuperar el tiempo al lado de su hija mayor.



Maria Maria Levy se alista para estar más cerca de su padre. Maria

Ariel invitó a su hija a trabajar en una fundación llamada Sinergía Cultural destinada a financiar a gente talentosa que no tiene recursos: “Es un trabajo noble para dejar un legado, María es diseñadora y no solo me ayudará con el logo de la fundación, sino estará involucrada en más cuestiones y está muy entusiasmada con eso”.