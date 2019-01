Hija de Jessica Newton grita su amor por Deyvis Orosco: "¡Eres un hombre espectacular!"

Deyvis Orosco recibió una romántica sorpresa de su pareja Cassandra Sánchez de Lamadrid, quien se hizo conocida en el mundo de los reinados de belleza peruanos por ser la hija de la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton .

El momento ocurrió durante el estreno del programa 'En Exclusiva', de Tilsa Lozano. En medio de la presentación del cantante de cumbia, se lanzó al aire una grabación realizada por su enamorada.

“Hola mi amor, ¡sorpresa! Probablemente no te lo esperabas, sé que estas cosas no te gustan, pero cuando me llamaron del programa a decirme que querían sorprenderte. Lo pensé dos veces y el hecho de poder sacarte una sonrisa no tiene precio” , expresó Caassandra.

“Me preguntaron cuál sería mi deseo para ti este año y creo que mi mayor deseo es que aparte de que seas inmensamente feliz, que se materialicen todas tus sueños y tus metas (...) Sé que debes estar cansado de que te lo diga pero estoy extremadamente orgullosa de ti, porque eres un hombre espectacular", agregó.

El conocido 'Bomboncito de la Cumbia' lucía emocionado y a la vez muy tímido pues solo llegó a sonreír mientras observaba a su enamorada en el video. Como se sabe, el artista siempre ha sido muy reservado respecto a su vida privada; en este caso no es la excepción.

Sin embargo, Cassandra continúo hablando del amor que la une al intérprete de 'No te creas tan importante'. "Y espero que no me mates cuando veas este video, solo pasaba por acá para decirte que te amo (...) espero que sonrías mucho cuando veas este video”, señaló finalmente la muchacha.