Valentina Carmona, la menor hija de Tula Rodríguez, utilizó sus redes sociales para defender a su madre de aquellas personas que buscan dañar su imagen. La joven de quince años dice conocer perfectamente el pasado y presente de la exbailarina, por lo que ninguna información que tengan hará que cambie la buena imagen que tiene de la conductora de televisión.

La hija de Javier Carmona dio una contundente respuesta a una usuaria que le consultó por el pasado de la presentadora: “¿Sabes el historial de tu mami?”, le preguntaron.

“Claro que sí, sé lo que ha hecho antes y después de mí. Me lo ha contado. No necesito que alguien más me lo diga, me molesta cuando la gente me quiere contar cosas que mi mamá ha hecho antes de tenerme como si no supiera”, respondió la adolescente.

También resaltó la confianza que existe entre ambas: “No necesito que alguien más me lo cuente, mi mamá y yo nos tenemos mucha confianza, por ende, la conozco mejor que todos. Cuando les pregunte algo o les pida ayuda, recién ahí podrán hablar de mi mamá. Cabe agregar que a mí no me molesta lo que ha hecho mi mamá antes de mí, gracias a todo ese trabajo y esfuerzo, tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos”, comentó.

Esta no es la primera vez que Valentina sale en defensa de su madre. Ella usa constantemente sus redes para enviarle mensajes de amor a la figura de televisión.

La adolescente defendió a su mamá de las críticas.