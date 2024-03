El inicio del año escolar 2024 comenzó, y Tula Rodríguez compartió diversas fotografías y videos de su hija Valentina Carmona Rodríguez, de 15 años, quien acudió a la institución educativa con el uniforme establecido: un short azul y una camiseta blanca. Sin embargo, la vestimenta provocó diversas reacciones entre los usuarios en las redes sociales.

En Instagram, algunos comentarios expresaban preocupación por el tamaño del short de Valentina, sugiriendo que podría ser inapropiado para el entorno escolar. Frases como “demasiado pequeño y ajustado” y “al colegio se va a estudiar, no a estar modelando” reflejaron la presunta inquietud de algunos seguidores acerca de que el atuendo podría incentivar situaciones de acoso.

Frente a las críticas, Valentina Carmona Rodríguez se defendió asegurando que el tamaño de su short es el regular y es aprobado por la institución educativa: “ese es el tamaño normal y regular de todas las chicas del colegio, todas llevamos el mismo short y es del mismo tamaño que el mío. El colegio sí me lo permite, es el tamaño adecuado del short”. La hija de Tula Rodríguez enfatizó que su vestimenta cumple con los requisitos de su colegio, y rechazó la idea de que su elección de ropa sea objeto de discusión o crítica exterior.

A través de declaraciones en varias historias de Instagram, Valentina también hizo hincapié en la importancia de entender que la elección de su ropa no define su respeto hacia sí misma ni hacia los demás, y mucho menos debería ser motivo de preocupación para personas ajenas a su entorno educativo o familiar.

“También estuvieron hablando sobre el respeto que tengo hacia mí misma. Yo me respeto un montón, un short no me define como persona, no define el respeto que me tengo a mí o el respeto que le tengo a los demás. Además, si mi mamá no se molesta conmigo por el tamaño de mi short, no creo que ustedes deberían meterse y molestarse (...) No entiendo por qué se ofenden, no lo están usando sus hijas, lo estoy usando yo”, expresó Valentina, de manera contundente.





