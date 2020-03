Desde hace muchos años, medios internacionales afirmaron que la hija de Laura Bozzo, Alejandra de la Fuente, estaría obsesionada con la socialité Kim Kardashian, de quien habría copiado sus looks y hasta sus poses para tomarse fotografías.

Con sus voluminosos labios, sus enormes pestañas y sus protuberantes senos, ‘Ale’ en varias ocasiones ha sido confundida con la estadounidense.

“Siempre hacen esas comparaciones, pero cada persona es diferente y es como es. Obviamente, una puede compartir ligeras cosas y gustos, pero yo tengo una personalidad bien marcada”, dijo la joven en entrevista con la revista Cosas.

‘CONEJITA’ PLAYBOY

Alejandra de la Fuente también recordó cuando derrochó sensualidad en la portada de la revista Playboy México en 2013. Ella asegura que fue una experiencia única.

“Cada oportunidad que llega a mí no lo pienso dos veces, porque son cosas que me gustan hacer. Estuve encantada posar para ‘Playboy’, porque e sueño de los sueños que tuve en pensar en mujeres como Marilyn Monroe. Jamás me imaginé que pudiera estar en una portada, y es una experiencia que volvería a repetir”, sostuvo.

Por su parte, su madre Laura Bozzo aseguró que su hija no tiene una vida bohemia. “Alejandra pudo haberse dedicado a la dolce vita, pero no. Yo he sido mucho más loca en ese sentido. Ella es una chica muy tranquila a la que jamás verás en una discoteca ni con un vaso de alcohol”, indicó la abogada.