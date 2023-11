Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, se encuentra participando en el Miss Teen Universe 2023 para convertirse en la nueva reina de belleza adolescente mundial. Sin embargo, una pregunta sobre las mujeres trans puso en el ojo de la tormenta a la modelo, quien no dudó en expresar su opinión sobre la participación de las mujeres trans en concursos de belleza.

A la nieta de Alberto Fujimori le preguntaron cuál era su posición sobre la participación de las mujeres de talla grande y las mujeres trans en los certámenes de belleza, interrogante que respondió sin problemas y en un fluido inglés.

“Creo que deberían tener su propio concurso porque en biología, en la ciencia, nosotras somos el cromosoma XX y los hombres son XY. Entonces, en una base científica, las mujeres transgénero deberían tener su propio concurso. En cuanto a las mujeres de talla grande, creo que es genial el mensaje que quieren enviar sobre la belleza en todos los tamaños. Me encanta” , respondió Kyara.

Hija de Keiko Fujimori en certamen de belleza.

Su respuesta se volvió viral en las redes sociales, donde muchos la tildaron de ‘tránsfobica’ por su respuesta. Sin embargo, la joven decidió salir al frente para responder a las críticas.

“Biológicamente, las mujeres son XX cromosomas y los hombres XY. Eso no se puede cambiar. Se puede cambiar el fenotipo con cirugías plásticas, pero nunca el genotipo. Todo lo que dije lo argumenté con una base científico porque la ciencia son datos verdaderos. Nunca dije que no los respeto, si no que no apoyo que las personas trans puedan competir en un concurso de mujeres biológicas” , escribió en Instagram.





