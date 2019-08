'Once Upon a Time in Hollywood': ¿Por qué la hija de Bruce Lee odia la representación de su padre?

“Once Upon a Time in Hollywood”, la nueva película de Quentin Tarantino , sigue dando que hablar. Antes de su estreno, la cinta que se centra en los asesinatos de la familia Manson ocurridos en 1969 en Estados Unidos recibió una ovación de siete minutos tras su presentación en los Cannes. Ahora que se encuentra en las salas de cine (en Perú y otros países de Latinoamérica todavía llegará a mediados de agosto), las reacciones de algunos personajes implicados en la historia no se hicieron esperar.

Una de las reacciones fue de Shannon Lee, hija de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee , retratado en la película de Tarantino que cuenta con la participación de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie; entre otros reconocidos actores

“Había una vez en Hollywood” (en su traducción hispana) se centra en el panorama cambiante de Hollywood a finales de los años 60, cuando la industria empezaba a olvidarse de los clásicos. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton (DiCaprio) y su doble (Pitt) intentan amoldarse a estos cambios. Sin embargo, la vida de Dalton parece que está ligada a sus raíces de Hollywood, pues es vecino de Sharon Tate (Robbie), la actriz y modelo que fue asesinada por el clan de Charles Manson en la matanza de agosto de 1969.

¿Qué dijo la hija de Bruce Lee sobre Once Upon a Time in Hollywood?

Shannon Lee habló en contra de la película de Quentin Tarantino en una entrevista para el medio estadounidense The Wrap. Lee criticó al director por retratar a su padre como un “idiota arrogante lleno de palabras huecas” en su última cinta.

Lee expresó estar triste de ver a su padre interpretado de esa manera, cuando en realidad durante los años 60 los actores asiáticos tenían que trabajar “tres veces más” que los intérpretes caucásicos.

El actor Mike Moh interpreta a Bruce Lee en una escena de “Once Upon a Time in Hollywood”. En esta, se enfrenta a Cliff Boot (Brad Pitt) Pitt en el set “The Green Hornet” (El avispón verde); allí Lee es maltratado, si no es que pierde por completo.

“Puedo entender la razonamiento detrás de la escena. Puede entender que ambos personajes son antihéroes y esto es una fantasía de lo que pasaría... y están mostrando un periodo de tiempo en el que había un montón de racismo y exclusión”, opinó Shannon Lee.



“Entiendo que querían hacer que el personaje de Brad Pitt sea este tipo súper duro que podía vencer a Bruce Lee. Pero ellos no necesitaban tratarlo de la misma manera en que el Hollywood caucásico lo trató cuando estaba vivo”, agregó Lee.

“Fue realmente incómodo sentarme en una sala de cine y escuchar a las personas reírse de mi padre”, resaltó.

Por otro lado, Shannon dijo que lo que ella anhela es “aumentar la conciencia de quién era Bruce Lee como ser humano y cómo vivió su vida”; pero que la representación de su padre en la película de Tarantino “arrojó todo al inodoro y convirtió a mi padre en un arrogante saco de boxeo”.

Por otro lado, antes del estreno de la película, Shannon Lee ya había sido noticia al criticar que Quentin Tarantino no se había comunicado con ella para pedir la autorización del uso de su padre en “Había una vez en Hollywood”, sobre todo, porque el director sí hizo eso con la hermana de Sharon Tate.