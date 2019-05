Hija de Alejandra Guzmán revela pasajes oscuros de su niñez y arremete contra su madre: ¡Hipócrita! [FOTOS]

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, sigue revelando detalles en torno a lo que significó su niñez al lado de su madre. En el programa mexicano 'Suelta la sopa', la modelo mexicana manifestó que allegados a su mamá la maltrataron física y psicológicamente; y que la famosa cantante no hizo nada por estar divirtiéndose en fiestas.

"Recibía golpes de gente que rodeaba a mamá... y mi mamá no estaba o llegaba enfiestada", confesó Frida Sofía al borde del llanto.

Vea también Nick Jonas conmueve a todos con tierno recuerdo al lado de Priyanka Chopra [FOTOS]

También manifestó que tenía interés por hacerse de una carrera como cantante pero que su mamá no la apoyó. "Nunca quiso ayudarme ¿o sea yo no le iba a marca a Paul Forat, de Sony, diciéndole que era la hija de Alejandra Guzmán? Ni siquiera eso hizo", precisó.

"HIPÓCRITA"



Agregó que en otro intento por ganarse un nombre en el mundo del espectáculo, pidió a su mamá abrir sus conciertos que iba a ofrecer con Gloria Trevi. "Ella (Alejandra) me dijo: 'no creo'... y luego me enteré que el hijo de Gloria teloneó ese show. Qué envidia ¡cómo Gloria apoya así a sus hijos! y qué hipócrita mi mamá cuando dice que su madre no la ayudó", agregó.

Hace poco, la hija de Alejandra Guzmán señaló que su madre mantiene una relación sentimental con su expareja, el modelo Christian Estrada; y que ambas están separadas.