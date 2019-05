Hija de Alejandra Guzmán enfurece contra su madre y exnovio y los tilda de "cobardes"

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, respondió a su exnovio, el modelo Christian Estrada, y volvió arremeter contra su madre en redes sociales.

Recientemente Estrada manifestó que Frida Sofía estuvo embarazada y que había perdido al bebé. "Frida estuvo embarazda... ella me lo dijo, yo estaba de vacaciones, pero en ese entonces Frida y yo ya no estábamos juntos", expresó.

Vea también Ex esposo de Khloé Kardashian revela que la amenazó de muerte | FOTOS

Alejandra Guzmán, por su parte, hasta el momento ha guardado silencio.

"HABLA CON HECHOS O CÁLLATE #showmethemoney a veces el NO CONFIAR ES TU MEJOR TESTIGO Ojalá y "desmientas" TODO! Pero no es trata de ti #trepador, tú solamente será uno de los muuuuchos... suerte @bcire_mexico y @laguzmanmx trate de amarte, protegerte y quererte pero es tiempo de que paguen las consencuencias de sus acciones. #PRUEBAS me duele y me da pena pero hasta aquí. #cobardes", indicó la entrenadora de fitness en su Instagram.

La modelo también envío un ultimátum a su madre.

Hace un par de semanas, Frida Sofía acusó a su madre de sostener un amorío con su exnovio, Christian Estrada. También la acusó de no haberla cuidado cuando era niña.

TE PUEDE INTERESAR: