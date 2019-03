Hija de Alejandra Guzmán divide a las Pinal: Todos los detalles de la bronca familiar

Frida Sofía, la única hija de Alejandra Guzmán, ha dividido al clan de las Pinal, encabezado por la primera actriz Silvia Pinal, quien acaba de abandonar el hospital por un problema bronquial. ¿Qué diablos está pasando? Esta es la historia.

Sylvia Pasquel, hija de Pinal, tiene una hija, la conocida Stephanie Salas, madre de la modelo Michelle. Su papá no es otro que Luis Miguel. Frida Sofía y Michelle -la engreída de Silvia Pinal-no tienen una buena relación, y esto se ha hecho público en los post de Instagram difundidos por la hija de la rockera.

"Yo ya sé que no soy la más bonita, ni la más 'cute' […] Ya estoy hasta la madre de que me comparen con 'Michelitaaa, niña bonita'", expresó Frida Sofía en sus redes sociales. Así empezó la bronca, donde dejó entrever que Sylvia Pasquel, Stephanie Salas y Michelle Salas no son cercanas a ellas, y que casi no las conoce.

“[…] Mi familia no es realidad lo que ustedes ven. Siento que ni siquiera es una familia porque nada más nos vemos en Navidad […] No sé si se han dado cuenta que también tengo otras primas, nunca las mencionan, porque no tienen ese look Pinal, se me hace muy egoísta y muy hipócrita de parte de Michelle y me encantaría hablar con ella", afirmó Frida Sofía.

La actriz Sylvia Pasquel no se quedó callada. Y emitió un comunicado claro y directo: “En primer lugar, quiero agradecerles a todos de verdad, desde lo más profundo de mi corazón haber estado al pendiente de la salud de mi madre y del bienestar de mi familia. Lo valoro muchísimo. Hemos estado muchas veces expuestos a compartir con ustedes los momentos importantes de nuestra vida y pues también los momentos difíciles”.

Y acotó: “Sin embargo, quiero expresarles que como cualquier familia tenemos nuestras diferencias y nos pasan cosas, lo más importante creo es dejar un legado de amor en cada uno de nosotros. Estoy consciente que pertenezco a una familia pública que es conocida, no nada más en México, sino en otros países donde han podido apreciar nuestro trabajo. Hay temas que vamos a poder compartir con ustedes, pero hay otros temas que creo deben tratarse en la intimidad de nuestra familia”.

“Por mi parte quiero decirles que me siento muy orgullosa de pertenecer a una familia de artistas y decirles también que amo y que valoro y respeto a cada uno de los miembros de mi familia. Yo nunca he hablado mal de mi familia y no voy a empezar a hacerlo ahora. Siendo la primogénita y siguiendo el ejemplo que me dio mi madre, he aprendido a ser agradecida y a ser empática con mis amigos, con mi familia, con mi trabajo, con mis fans, con mi público y con los medios de comunicación. Así es que quiero agradecer su atención quiero darles un abrazo muy fuerte y desearles lo mejor, hasta pronto”.

LO QUE DICE SILVIA PINAL

El escándalo mediático la obligó a dejar de mantenerse al margen. "Nada, no he visto nada ni voy a opinar, cómo me voy a meter si son mis nietas, ellas que se resuelvan. Mira yo no voy a ponerme a discutir tonterías yo a mis nietas las quiero, las respeto y punto”, declaró la primera actriz, cuya serie autobiográfica -que ya se emitió en México- parece haber sido el detonante de esta bronca, pues aborda la relación de su hija Sylvia Pasquel con un ex novio de ella.

LA VOZ DE MICHELLE SALAS

"Tengo una familia espectacular, amo a mi abuela, a mi bisabuela”, aseguró la modelo, pero al tocar el tema Frida Sofía, soltó esto: "No tengo ningún comentario porque creo que no es relevante. El amor va más allá y la familia va más allá, y no tengo por qué hablar mal de nadie”.



La prensa mexicana no se ha cansado de mostrar como rivales a Michelle y Frida Sofía. Se podría decir que siempre ha sido más favorable con Michelle, mientras que con Frida -quizás por su carácter explosivo- no ha tenido una buena relación.

EL HOMBRE QUE DIVIDIÓ A MADRE E HIJA

Que Silvia Pinal haya abordado en su serie la relación con Fernando Frade habría indignado a Pasquel, y a Stephanie Salas, y Michelle. No es para menos. La serie deja claro que Pasquel se fue con el ex novio de su madre, se casó y tuvo una hija a la que puso por nombre Viridiana. La producción muestra que ambas se distanciaron. Pero dos años después, la niña murió. Este episodio doloroso expuesto en la bioserie indignó a Pasquel.

En 1985 Sylvia Pasquel se casó con Frade, tan solo dos años después de que su madre y él terminaran su relación, provocando que en la década de los 80 que la relación se fracturara. Era un tema del que ya no se hablaba en el clan, pero la serie lo recordó, y hasta Frida Sofía metió la cuchara: “Ya que muchas de mi ‘familia’ viven en la luna, o no sé en una novela que no existe, hay que aclarar cosas: sí se necesitan dos para pelearse, también se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela; también se necesitan dos huevos, un par, para contestar, Michellita este es para ti"

Quien no se ha sentido implicada, a pesar de los ataques a su hija, ha sido Alejandra Guzmán. La cantante está de gira en Estados Unidos, y mantiene la boca cerrada.

DOS SERIES

La polémica se da poco después de la emisión de dos series, la de Alejandra Guzmán (llamada 'La Guzmán') y la de Silvia Pînal (Silvia frente a ti). En la primera, no aparece Pasquel ni su padre. En la de Silvia sí, y es mucho mejor producida y más cruda respecto a su relación con sus amores y sus hijas.

Así las cosas, está claro que el problema no ha terminado. Por lo pronto, Luis Enrique Guzmán, el único hijo de Silvia Pinal, y el más equilibrado del clan, salió a declarar para poner paños fríos a los dimes y diretes. En su opinión, no hay razón para prestar atención al asunto, y recordó que tanto a Frida Sofía como a Michelle les falta madurar.

La exitosa carrera de Michelle Salas en el modelaje sería otra de las razones por las que Frida Sofía no aguanta a su prima. Mientras Frida Sofía ha sido una chica de excesos, Michelle se ha centrado en lo profesional, a pesar del escándalo que causó la serie de Luis Miguel, cuando volvió a estar en los reflectores de todos.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR: