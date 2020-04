Espectáculos







Zac Efron, Vanessa Hudgens y todo el elenco de ‘High School Musical’ se reunirá hoy en transmisión en vivo Al ritmo del ‘We’re All In This Together’, considerad un himno para los fans, los actores volverá a reunirse vía streaming para recaudar fondos para las familias más vulnerables durante la crisis del COVID-19.