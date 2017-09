Roberto De Jesus Escobar Gaviria, hermano del capo Pablo Escobar, tiene 71 años, pero la suficiente fuerza para amenazar a Netflix por la serie 'Narcos'.

El ex sicario recordó, en una entrevista con 'The Hollywood Reporter', la disputa judicial que mantiene con el servicio de streaming desde el año pasado, pues afirma que es dueño de los derechos de imagen de su hermano menor, ex líder del Cártel de Medellín, por lo cual es acreedor de pagos por las producciones biográficas.

Roberto De Jesus Escobar exige mil millones de dólares por derechos y sugiere a la compañía que contrate sicarios para el rodaje en México

"Si no recibimos el pago, cerraremos su pequeño show", sostuvo quien fuera jefe de sicarios de Escobar. Yo no juego con esta gente de Sillicon Valley. Ellos tienen sus teléfonos y sus productos bonitos, pero no saben de la vida y nunca se atreverían a sobrevivir en la selva de Medellín o Colombia. Yo he hecho eso. Sus madres deberían haberlos dejado en el vientre. Eso es lo que le decimos a gente como esta si viene a Colombia".

Roberto De Jesus Escobar Gaviria pasó una década en prisión por su manejo de la logística del grupo criminal.

La vida de Pablo Escobar es narrada en las dos primeras temporadas de la serie. En la tercera, la historia se centra en el cártel de Cali. Y en la cuarta se enfocará en la historia de los narcotraficantes en México.

Consultado sobre si Colombia y México son lugares peligrosos para que Hollywood utilice para sus rodajes, el hermano de Pablo Escobar fue enfático: "No quiero que Netflix o cualquier otra compañía de producción ruede en Medellín o Colombia películas relacionadas con mi hermano Pablo sin la autorización de Escobar Inc. (compañía creada en California por Roberto Escobar para registrar sus derechos). Es muy peligroso. Especialmente sin nuestro consentimiento. Este es mi país".