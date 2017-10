Continúa la polémica para Harvey Weinstein. Esta vez, su hermano fue acusado de acoso sexual por una productora de televisión. Ella aseguró que Bob Weinstein le hizo repetidas insinuaciones románticas mientras trabajaban juntos en una serie.

Amanda Segel brindó una entrevista a la revista Variety, y no dudó en hablar de lo que vivió mientras trabajaba con Weinstein en la serie 'The Mist'.

“Decir 'No' debería ser suficiente. Después del 'No', cualquier persona que te haya invitado a salir simplemente debería seguir adelante. Bob me decía siempre que solo quería una amistad. No quería una amistad, quería más. Espero que de ahora en adelante, decir 'No' sea suficiente”, dijo.

El acoso comenzó en el verano del 2016 y continuó durante tres meses hasta que el abogado de Segel, David Fox, le informó a los ejecutivos de la cadena donde trabajaba, TCW, que su clienta se iría del programa si es que Weinstein no dejaba de contactarla.

Ante esto, Bert Fields, el abogado de Weinstein, mandó un comunicado, refiriéndose al tema. “La historia de Variety está llena de falsas y engañosas acusaciones por la señorita Segel, y tenemos como probarlo”, explicó Fields.

“Pero, aún si creen lo que ella dice, esto no contiene ningúna insinuación de tocamientos indebidos ni alguna solicitud para proceder con estos tocamientos”, añadió.

“No existe ninguna manera en que Bob Weinstein sea culpable de acoso sexual, y aún si creyeran lo que dijo esta persona, no hay ninguna forma en que haya llegado a esto”, finalizó.