El actor Pold Gastelo se convirtió en un guerrero al luchar contra el coronavirus y salir victorioso. Hace unos días, el artista peruano abandonó la clínica, donde había sido internado de emergencia.

Ahora, el hermano del actor, reveló mayores detalles sobre la recuperación de su querido familiar. A través de una conexión con el programa Mujeres al mando, Percy Gastelo contó que la mejoría de su familiar fue milagrosa.

Percy Gastelo confesó que su hermano Pold fue dado de alta médica después de 5 días. "A mí me pareció muy rápido, eso significa que es un milagro mezclado con la mano de los médicos”, señaló.

“Cuando uno pasa a un respirador, está sedado todo el tiempo, está perdido en el espacio, no sabe qué día es, no sabe nada, está dormido. Sin embargo, él pasa de la parte crítica y al quinto día, le dan de alta, sinceramente yo hoy en día sí creo más en los milagros, siempre he creído pero ahora estoy mucho más seguro", agregó.

Pold Gastelo venció el COVID-19 y fue salió de clínica entre aplausos

Incluso, Percy manifestó que fue muy emotiva el reencuentro con su hermano. "Ahora está muy bien y eso significa que está haciendo todo lo bueno que debemos hacer. Él está en su casa, yo en mi casa y mi hermana y mis padres en su casa”, afirmó.

