Hermano de Christian Cueva llama mentirosa a Pamela López: "Me cansé de aguantar tus estupideces"

Marcial Cueva, hermano de Christian Cueva, desató una tormenta en redes sociales tras arremeter contra Pamela López, expareja de su hermano y madre de los tres hijos de 'Aladino'.

PUBLICIDAD

La controversia surgió después de que Pamela se presentara en el programa “Amor y Fuego” para hablar sobre su ruptura con el jugador.

“Te gusta hacer de tu vida un circo... no te importa en lo más mínimo la salud mental de los bebes. Te sientas en un programa donde sabes que todo es morbo, no te quieres ni un poquito, quedar mal en televisión nacional... pero la avaricia puede más como siempre”, escribió indignado.

Marcial también acusó a Pamela de mentir y lanzó una advertencia, asegurando que en Trujillo muchas personas la conocen y saben "la verdad".

“En Lima y otras ciudades podrás mentirles, hacerte la víctima, pero acá en Trujillo que muchos te conocen, no. Acá no vengo a defender a nadie, él tiene su culpa como tú también, una relación de locos, pero jamás voy a permitir que mientas. Yo desde esta tribuna te voy a desenmascarar siempre, MENTIROSA”, escribió.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el hermano del futbolista también aseguró que Christian Cueva enfrenta dificultades para poder ver a sus hijos, afirmando que Pamela le pone trabas.

“Tiene que ingeniárselas para verlos o llamarlos porque tú no los dejas ver, quizá esto me genere un problema con él, pero ya me cansé de aguantar tus estupideces. Quiérete un poquito, quiere a tus hijos, lo que tengas que resolver hazlo en privado y con justicia”, exclamó.

Por último, Marcial también acusó a Pamela de no haber contribuido económicamente durante su relación con el futbolista. “Ojalá ese cochino dinero que te vendes por hacer de tu vida una payasada lo utilices para tus hijos, ya que nunca aportaste para nada en la casa, todo el sustento fue mi hermano, hasta con tu propia hija”, señaló.

Además, en otro mensaje, Marcial calificó a Pamela de “despechada” y dejó claro que no dudaría en tomar acciones legales si ella lo difama. “Despechada de lo peor, lo único que haces es hacerle daño a tus hijos... Donde me difames, te lleno de papeles”, concluyó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: