Hellboy: Así lucirá la nueva versión del personaje [FOTO]

'Hellboy' volverá a la pantalla grande y fue el creador del cómic, Mike Mignola, quien reveló cómo lucirá el personaje en la piel del actor David Harbour.

Según se puede observar en la imagen compartida por Mignola, la nueva figura se asemeja mucho a la que encarnó Ron Pearlman en las cintas de 2004 y 2008.

Sin embargo, el encargado de llevar el papel de 'Hellboy' será David Harbour, actor que ha trabajado en 'Stranger Things'.

'Hellboy: Rise of the Blood Queen' será dirigida por Neil Marshall, responsable de títulos como 'The Descent' (2005) o 'Centurion' (2010), así como de capítulos de las premiadas "Game of Thrones" y "Westworld".

La cinta será estrenada este 2018.