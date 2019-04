Héctor Lazo: "El género urbano sí puede fomentar valores y respeto"

Héctor Lazo sigue cosechando éxitos. Tras el lanzamiento de su álbum ‘Dulce amor’, que ha tenido gran aceptación por diferentes países entre los que se encuentran Colombia, Miami y México, el cantautor nacional acaba de lanzar su reciente tema ‘Nuevo Corazón’.

En esta oportunidad, Lazo fusiona el género latino con el reguetón

El sonido de los acordeones y los riffs de guitarras lo convierte en una canción que sin duda podrá convertirse en el hit de este verano. El clip está disponible en su canal de YouTube , y ya cuenta con un gran número de reproducciones.

Sin embargo, tras más de una década de trayectoria musical, fundó la organización IXOYE Internacional, mediante la cual ayuda a jóvenes a conocer y vivir bajo principios y valores.

En tiempos del #MeToo, de una sociedad convulsa por los feminicidios y maltratos hacia la mujer, desde su tribuna artística, Lazo, que se presentará este 26 de abril, trae un novedoso género, acaso necesario: reguetón sin machismo.

¿En qué consiste esta nueva propuesta musical?

Como sabrán, el reguetón es un género bastante controversial: amado por unos, odiado por otros. En general las personas lo conciben como misógino por sus letras y videos. Sin embargo hay algunas canciones que simplemente hablan de sexo consensuado. En gustos se rompen géneros y creo que en tiempos como estos hay que sumarnos para derribar el machismo.

¿Crees que eso afecta a nuestra infancia?

La mayoría de los niños que escucha y baila esta letra no están captando el verdadero mensaje (tristemente, muchos adultos tampoco). Pero corremos el riesgo de que sí lo están interiorizando de alguna manera. Y en el caso de que la canción se encuentre además acompañada por el vídeo la pócima puede ser explosiva. No entiendo que no seamos capaces de darnos cuenta…el reguetón no es mala música, sus letras casi siempre sí lo son. El género urbano sí puede fomentar valores y respeto

¿Y en el caso de los adolescentes?

Entonces tenemos que pararnos con ellos a desgranar (no de manera muy académica si queremos que nos escuchen, claro) el significado de esa letra. Tenemos que conseguir que tanto a nuestras hijas como a nuestros hijos les dé verdadero disgusto cantar canciones que enfatizan la prostitución, la sumisión de la mujer sobre el hombre y un tipo de masculinidad y feminidad nada sana para nadie. Desde luego, enseñarles a preguntarse qué dicen realmente las letras que están cantando (incluso aquellas que están en otro idioma) es un paso esencial para adquirir una de las competencias más importantes de la vida: el pensamiento crítico



Por eso lanzas este nuevo sencillo...

Es que cambiar las letras, los mensajes y las imágenes que acompañan a estas canciones es probablemente uno de los mejores métodos.