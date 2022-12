“Los caminos de la lealtad son siempre rectos” reza la frase que tambalea cuando ocurre el patrón más frecuente en matrimonios y en jóvenes parejas: la infidelidad. Los personajes del espectáculo no son ajenos a este fenómeno, de hecho, son ellos los que más deshonestidad practican en sus relaciones y así se comprobó este 2022, cuando fuimos testigos de diversos rompimientos producto de un ‘ampay’.

Haremos un recuento por las infidelidades más sonadas que remecieron el mundo del espectáculo nacional e internacional:

IBAN POR COBRE Y ENCONTRARON ORO

Era 19 de abril y Magaly Medina, la reina de los ‘ampays’, presentaba el que sería el destape más sonado y controversial del 2022: un video que mostraba a un Aldo Miyashiro en arrumacos con la exreportera de su programa, Fiorella Retiz. Esto no tendría nada de extraño, si el conductor de ‘La Banda del Chino’ no tuviera un matrimonio público y de muchos años con Erika Villalobos. Este escándalo lo llevó a presentarse en su programa y asumir su responsabilidad, algo que lo orilló a alejarse de las pantallas durante algunas semanas.

Sin embargo, la popular ‘Urraca’ reveló que no iban detrás de Miyashiro, sino de su compañero Oscar del Portal, quien venía siendo blanco de los urracos luego de presentar indicios de no ser tan fiel como aparentaba. Y así fue, el comentarista deportivo se relacionaba sentimentalmente con la expareja de Pedro Loli, Fiorella Méndez, pese a estar casado con la madre de sus hijos: Vanessa Químper. Es así que se descubre que los amigos engañaban a sus parejas.

SHAKIRA Y PIQUÉ

Las celebridades internacionales no están exentas a caer en una infidelidad. Es el caso de Shakira y Gerard Piqué, que tras casi 12 años de relación y dos hijos, decidieron separar sus caminos. Pero no quedó ahí, pues a raíz de una fila de indirectas enviadas por la intérprete de ‘Ojos Así', se descubrió que el jugador de fútbol la engañó con una joven llamada Clara Chía, quien además era trabajadora en una de las tiendas del futbolista.

Semanas antes de hacerse pública la separación, Shakira había lanzado el video musical de ‘Te felicito’ junto al cantante Rauw Alejandro. Algo que no se pudo evitar es identificar diversas referencias que la colombiana hacia sobre su relación y sobre la infidelidad que sufrió por parte del padre de sus menores hijos.

Shakira y Piqué dan un paso positivo durante la batalla legal por la custodia de los menores Milan y Sasha. ¿Qué harán con sus hijos? conoce todos los detalles en este video.

Aunque ninguno de los dos ha declarado y confirmado que un engaño acabó con su relación, diversos medios y periodistas españoles dan fe que sí existió una infidelidad, y fue el propio jugador quien al hacer pública su relación con la joven de 23 años (a solo unos meses de haberse separado) parece otorgarles la razón.

La pareja ya no le teme a las cámaras. Su última aparición juntos fue cuando se dirigían a una fiesta de Navidad de Kosmos, la empresa propiedad de Piqué y para la que trabaja Chía. Ambos llegaron juntos a un lujoso hotel de Barcelona donde se celebró el evento.

Actualmente, el exjugador de Barcelona disfruta de una relación formal con la joven española.

ROBOTÍN Y ROBOTINA

A comienzos de septiembre, Alan Castillo, mejor conocido como ‘Robotín’ fue blanco de críticas tras descubrirse que compartió una habitación con alguien que no era su pareja, la popular ‘Robotina’.

“Eso es absolutamente falso. Si yo hablo todo se va a tergiversar. Yo fui a ese hotel con ella para hacer publicidad y no a otra cosa” (...)“Pueden ir a preguntar al mismo sauna y Karelys (‘Robotina’) sabe que yo he ido a grabar Tiktoks... El problema es que la chica está hablando esas cosas y ahí está el problema”, argumentaba en ese momento el popular personaje.

La versión de la joven implicada, Jessenia Velásquez, era que tuvo intimidad con ‘Robotín’ porque le había dicho que ya había terminado con su pareja, algo que nunca fue reconocido por el animador.

La pareja parece haber solucionado este “impase” y haber arreglado su relación, pues ambos se lucen en redes sociales como si nada hubiera pasado.

'Robotín del Perú' estuvo presente en el set de 'América Hoy' y fue cuestionado por el supuesto acto de infidelidad que revelaron días antes hacía 'Robotina' . El comediante afirmó ser súper fiel y que pecó de confiado, "Cometí un error pero no el error que todo mundo dice" concluyó. (Fuente: América TV)

GATO ‘CUBA’

El futbolista de Sport Boys, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, fue protagonista de un video que fue expuesto por el programa ‘Amor y Fuego’. En las imágenes se apreciaba al exesposo de Melissa Paredes en actitudes cariñosas en una discoteca de Piura con una joven desconocida, mientras que su novia embarazada, Ale Venturo, se encontraba en Lima.

Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron un video que fue grabado la noche del jueves 29 de setiembre en el local nocturno después de la derrota del Sport Boys (donde juega Cuba) 3 a 0 ante el Atlético Grau de Piura.

GALLINA QUE COME HUEVO...

Aunque le quemen el pico. Es conocido que Kike Suero no es símbolo de la fidelidad, esta fama no fue impedimento para que Vicky Torero cayera en sus “encantos”. Sin embargo, esto no fue valorado por el cómico, quien durante su presentación en el programa ‘Magaly TV’, fue sorprendido con un ‘ampay’ que protagonizó junto a otra mujer en Tacna.

Torero, que se encontraba junto al comediante, no pudo contener su cólera hacia él y arremetió contra Suero desatando una bofetada en su rostro. “Quién es ella. Yo estaba en la casa cuidando a tu hijo”, le reclamaba la bailarina.

Días después de su ‘ampay’, un arrepentido Kike se presentó en el programa ‘Dilo Fuerte’ de Panamericana Televisión para negar, entre lágrimas, que le haya sido infiel a su pareja.

Contra todo pronóstico, la madre de su último hijo volvió a confiar en él. La pareja anunció que se casaría el 15 de noviembre, pero a la fecha ninguno ha colgado fotografías de su matrimonio.

ADAM LEVINE

La influencer, Sumner Stroh, compartió un video en su cuenta de TikTok donde expuso una supuesta infidelidad que habría cometido el cantante Adam Levine. La joven mostró las conversaciones que mantuvo con el vocalista de ‘Maroon 5′ pese a que él lleva un matrimonio de años con Behati Prinsloo , ángel de Victoria’s Secret .

“Esencialmente, tuve una aventura con un hombre que estaba casado con una modelo de Victoria’s Secret. En ese momento, ya saben, yo era joven, ingenua y, francamente, me sentí explotada. No estaba en la escena como lo estoy ahora, así que definitivamente fui muy fácil de manipular”, aseguró Stroh poco antes de mencionar sin rodeos el nombre de Adam Levine.

“He cometido un error”

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Levine señalaba que: “No tuve una aventura, pero sí cometí un error”. Con estas palabras, el artista buscaba desestimar el testimonio de la joven.

Sin embargo, aceptó que fue protagonista de conversaciones inapropiadas con alguien que no era su pareja, algo que en la actualidad también se califica como deslealtad: “No tuve criterio al hablar con cualquier persona que no fuera mi esposa en cualquier tipo de coqueteo. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En algunos casos se convirtió en algo inapropiado”, añadió en el mensaje que compartió hace unas horas.

GIULIANA RENGIFO Y SU NOTARIO

Giuliana Rengifo, una de las persona menos favoritas de Magaly Medina, fue protagonista de uno de los últimos ampays que remecieron la farándula: la cantante de cumbia fue descubierta en actitudes cariñosas con Paul Pineda, un notario que se encuentra legalmente casado.

En un principio, la intérprete negó que el notario estuviera casado y aseguró que solo mantenían una relación amical. Sin embargo, esto se desmoronó cuando salió a la luz que la esposa habría sido quien ayudó a que la pareja fuera descubierta.

En las conversaciones difundidas por Magaly Medina, Katherine Tapia lanzaba fuertes calificativos contra la cantante de cumbia al asegurar que es la culpable de que su matrimonio haya llegado a su fin.

“Él es un hombre casado con 3 hijos y la señorita Rengifo lo sabe y no le importa, y tampoco le importa que el mundo lo sepa, pues ya lo ha publicado. Soy la más interesara en que se los descubra, y estoy segura que tiene una relación con esa interesada que la trajo hasta mi casa. Con todo esto voy a pedir el divorcio”, se leía en los chats de WhatsApp.

Giuliana Rengifo sobre el notario

SAID Y ALEJANDRA BAIGORRIA

Contra todo pronóstico y pese a todas las críticas recibidas, la chica reality Alejandra Baigorria pasó por alto la supuesta infidelidad que habría cometido Said Palao mientras ella se encontraba de viaje en el extranjero.

El ‘ampay’ de la pareja de la rubia y una joven desconocida fue difundido por ‘Magaly TV La Firme’. En las imágenes se ve a su novio compartir coqueteos con otra mujer durante una fiesta electrónica a la que asistió con amigos.

¿Qué factores contribuyen a que una persona sea infiel?

Para la psicóloga Lorena Pastor Poggi existen diversos factores que originan una infidelidad. Varias de ellas, son motivaciones comunes como: la inestabilidad emocional, inmadurez y falta de valores, insatisfacción con la pareja, inseguridad, monotonía en la relación, y dificultades en la relación sexual.

¿Los personajes públicos son más propensos a caer en esta conducta?

Pastor explica que los personajes de la farándula son más recurrentes a caer en infidelidad debido a la “presión” y “atención” que existe hacia su trabajo.

“La intensidad del trabajo permite que se formen lazos más fuertes y la presión puede acumularse hasta llegar a lo personal e inclusive a lo sexual. El ambiente del espectáculo refuerza el ego o las características de narcisismo en algunas personas y en otras características de inseguridad. En cualquiera de los casos, el ser infiel se vuelve una conducta atractiva o una forma de escape”, señala.

¿Es posible prevenir un engaño?

“Se puede evitar una infidelidad, pero para ello se requiere de un compromiso conjunto, empatía, comunicación y cooperación”, apunta la especialista.

DATO:

Según datos del registro civil en el país, del 2020 al 2021 los casos de divorcio se incrementaron en 77%, siendo la principal causa la infidelidad.

