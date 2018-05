El productor, Harvey Weinstein , de 66 años, sorprendió a propios y extraños al entregarse hoy a la justicia, tras ser acusado de abuso y acoso sexual.

Weinstein llegó a las 7:30 de la mañana a una dependencia policial en Nueva York y se puso a disposición de las autoridades para enfrentar los cargos de abuso sexual a dos mujeres: Lucía Evans y otra mujer que permanece en el anonimato.

En un breve comunicado, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) anunció que Weinstein fue "arrestado, procesado e inculpado de violación, acto sexual criminal, abuso sexual y agresión sexual por incidentes que involucran a dos mujeres".

Según el diario New York Times , el productor será obligado a entregar su pasaporte y usar un dispositivo para monitorearlo.

Cerca de 80 mujeres han acusado a Harvey Weinstein por abuso, acoso y comportamientos inapropiados de connotación sexual.

La actriz Lucía Evans contó a The New Yorker que el productor la obligó a realizar sexo oral pese a que le dijo una y otra vez que no. Y su colega Paz de la Huerta reveló a Vanity Fair otro episodio vivido con Harvey .

"Estaba muy aterrada. Dije que no, y cuando estaba sobre mí le dije: ‘No quiero hacer esto’. Siguió saltando encima mío y era asqueroso. Él es como un cerdo”, detalló Paz de la Huerta .

Otras 13 actrices, entre ellas Asia Argento, Mira Sorvino y Emma de Caunes , también dieron sus testimonios en contra de Harvey Weinstein .