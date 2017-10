Natassia Malthe, actriz y modelo noruega, acusó al reconocido productor de Hollywood, Harvey Weinstein, de violarla en su habitación de hotel en Londres tras la ceremonia de los premios ingleses Bafta, considerados la antesala de los Óscar de Hollywood, en 2008.

Malthe es la última mujer que denuncia agresiones sexuales del productor, quien ya suma una larga lista de acusaciones en su contra por abuso sexual y violación.

Según declaró Malthe en una rueda de prensa en Nueva York, se encontró con Weinstein en una fiesta tras los Bafta y se sintió presionada a decirle que se estaba alojando en el hotel Sanderson. Entonces, mientras ella dormía, el productor tocó su puerta del hotel, ella lo dejó entrar y él la violó.

Weinstein insinuó que si tenía sexo con él le ayudaría a conseguir un papel en una película, entonces comenzó a masturbarse delante de ella, luego la empujó y la forzó.

"No fue consentido. No utilizó preservativo (...) Me repugnó totalmente. Creo que me abstraje en el momento que estaba teniendo sexo conmigo. Permanecí inmóvil y cerré los ojos y sólo quería que terminara. Era como una persona muerta. Después me quedé echada, completamente repugnada", agregó.

Y eso no es todo, la actriz recibió un guión al día siguiente y volvió a Los Ángeles. Luego, Weinstein le pidió que se reunieran en el Hotel Peninsula de Beverly Hills para que hicieran un trío con él y otra mujer. Ella se negó, entonces él se enfureció y la agredió verbalmente.

Un día antes de que Natassia Malthe hiciera pública su denuncia, la exasistente de producción Mimi Haleyi acusó a Weinstein de forzarle a recibir sexo oral en 2006.

Weinstein ha "negado rotundamente" todas las acusaciones de sexo no consentido.