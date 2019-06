¿Se hartó de Instagram? Selena Gomez cuenta la razón por la que desinstaló la aplicación de su celular

Manejar la popularidad en redes sociales no es tan sencillo como parece. La cantante Selena Gómez, una de las que más seguidores tiene en Instagram, contó porqué renunció a tener esta aplicación en su teléfono móvil.

En una entrevista que dio al show ' Live! With Kelly and Ryan', la también actriz, dijo que borró Instagram porque en un momento sintió que tenerlo le afectaba. "Me estaba haciendo muy mal", reveló.

Al ser consultada sobre si se ponía en contacto con sus seguidores, Gómez contó que sí lo hacía, que veía constantemente los comentarios, pero- en cierto punto- comenzó a sentir que esta interacción afectaba a su salud y la hacía cuestionarse respecto a su cuerpo.

"Solía hacerlo, pero se volvió insalubre. Creo que la gente joven, incluyéndome, pasa todo su tiempo viendo los comentarios y permiten que eso los afecte. Me estaba afectando, me deprimía, no me sentía bien conmigo misma. Miraba mi cuerpo distinto y todas esas cosas", explicó.

Sin embargo esto no quiere decir que se haya desligado del todo de esta aplicación y de sus fanáticos que la siguen en esta pues, según comentó, cuando quiere compartir algo lo hace usando otro dispositivo móvil.

"Tengo la aplicación en el móvil de otra persona y cuando tengo algo importante que compartir con mis fans o simplemente quiero divertirme, entonces lo hago", aseguró.

La ex estrella de Disney cuenta a la fecha con 152 millones de seguidores lo que la ha posicionado como una de las celebridades con más fanáticos en esta red social.