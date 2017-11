Harry Styles se mostró solidario al detener uno de sus conciertos tras percatarse que una fanática sufrió un ataque de pánico. El cantante, quien se presentó en Londres, no tuvo reparos en frenar el espectáculo para que se atendiera a su seguidora.

De acuerdo con 'Uproxx', el ex 'One Direction' se encontraba interpretando 'Just A Little Bit of Your Heart' cuando se dio cuenta de que la joven se derrumbó estrepitosamente.

"¿Está en todo en orden? Pueden dar un poco de espacio. Mantengan la calma, estamos mandando gente allá", manifestó el artista británico.

zoe_unknown: @Harry_Styles broke up the song bc someone feels bad pic.twitter.com/FtpJmwf98n — best harry pics (@TheStylesFandom) 29 de octubre de 2017

La chica se recuperó y recibió entradas para el concierto del día siguiente. De esta manera, Styles intentó compensar la parte del show que se perdió por su colapso.