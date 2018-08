¡Sueltos en plaza! Harry Styles y Camille Rowe terminaron su relación sentimental tras un año juntos, según dieron a conocer diversos medios de espectáculos internacionales.

De acuerdo al diario The Sun , el primero en reportar la noticia, el cantante británico se alejó de la modelo de Victoria's Secret poco después de completar su gira mundial a principios de este mes.

Ahora, Rowe es vinculada al actor sueco Alexander Skarsgård, con quien estaría saliendo desde hace una semanas.

Por su parte, el ex miembro de One Direction no se ha mostrado muy afectado por la separación, pues fue visto junto a Karlie Kloss y Diane Von Furstenberg a bordo de un yate en una exclusiva conferencia VIP para celebridades, en Sicilia.