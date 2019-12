El cantante Harry Styles protagonizó un bochornoso reencuentro con su expareja, la modelo Kendall Jenner, luego que ambos decidieran participar de un controversial segmento del programa ‘The Late, Late Show’.

Durante el espacio, ambos debían hacerse preguntas polémicas y, si deseaban no responder alguna, debían pagar una penalidad: comer exóticos platillos, tales como smoothie de salmón, medusa e insectos.

Todo parecía fluir con normalidad hasta que la integrante del clan Kardashian hizo una pregunta que el ex One Direction no se esperaba: le consultó cuál de sus dos nuevos sencillos se trataba de ella.

Aunque por un momento intentó vaciló la respuesta, Harry prefirió optar por el castigo y guardase la interrogante solo para él. Por tal motivo, tuvo que devorar un plato de esperma de bacalao, que, a los pocos minutos arrojó.

Pero esa no fue el único momento en el que el cantante estuvo en aprietos. También tuvo que comer un insecto luego de negarse a mencionar la mejor y la peor carrera -en solitario- que han hecho sus excolegas de One Direction.

Como se sabe, Harry Styles llegará al Perú como parte de su gira ‘Love On Tour’. El evento se llevará a cabor el próximo 17 de octubre del 2020, en el Jockey Club.