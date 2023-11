Mientras Leslie Shaw continúa en el ojo de la tormenta luego que varios artistas la tildaran de soberbia, la cantante Eva Bustamante, conocida en el ambiente musical como Handa, confrontó a la rubia en una nueva ‘tiradera’.

La pelirroja no se guardó nada y descargó toda su artillería contra la intérprete de la ‘Faldita’ en su canción titulada ‘RIP Leslie Chao’. El videoclip de la canción empieza con las declaraciones de Magaly Medina, donde la tilda de ser una cantante desconocida.

Handa utiliza su canción para increpar a la artista urbana por hablar mal de Mario Hart, pese a que en el pasado se mostraba muy enamorada de él. Además la cantante juvenil ‘disparó’ contra la rubia por querer minimizarla por ser madre.





¿QUÉ DICE HANDA EN SU TIRADERA A LESLIE SHAW?





Escucha, estaba por el género y también por la cultura, y por los que humillaste hablándoles con esa altura, una dura de verdad lo que actúa es con disciplina. Tú matas con abogados y yo te voy a matar con rimas.

Le empiezo a meter, pero no quiero ser tan cruel, tan nena de fuego el género se va prender. Hablaste de Mario y dizque no tiene nivel, pero no decías lo mismo cuando parabas de la mano con él. Metí presión y bajé con decisión, hablando de dinero y tiene OnlyFans en promoción. Yo y el don, sí porque con música te mato, porque lo que yo tengo en talento, tú lo tienes en tacos.

Y de hace rato, yo sí te hablo de realidad, dile a tu productor que te haga recordar tu edad, porque parece que por el tiempo ya no te da, aunque liricalmente me tienes que decir mamá.

Hablando de ser coherente, a mi equipo, a todo mi grupo, una artista que a sus trabajadores les dice bruto. ¿Qué tu mezcla es dura? dile al que te está mezclando que te pregunte y la letra como pa’ cuándo.

Ahora sí que voy pa’ encima pero nunca discrimino, y tengo de respaldo a todo el género femenino, el mismo género que le viene metiendo corazón, mientras que tu ego intenta crear desunión, a mí me apoyan hasta los productores por Cali, y a ti te está apoyando una tal Magaly, una señora que no sabe qué es un tempo, se atreve a decir que entre nosotras no hay talento.

Y si yo soy una inepta, por qué el género me acepta, y si tú eres tan dura, bueno, espero una respuesta. Porque te hago recordar que tú dijiste que eras dura, pero ahora estás escuchando lo que Magaly me censura.

Y me evita, en las transmisiones no compito, si hemos visto que sus fans salen de Arabia Saudita. Dile al ‘Prefe’ que te regale en tu aniversario la foto del que no paras de hablar, o sea de Mario. Y para afuera, la ‘nena’ rompe hasta en la tiradera, hablando de lo urbano ¿Quién? Una rockera que habla de los de afuera, dejando mal a lo nuestro, por eso aquí en el género nunca tendrás un puesto.

Y te maté muy fina sin hablar de tu familia, yo no soy como tú, mis códigos a mí me vigilan. Mi mente combina y ya te di el primer knockout así que, hasta la próxima Leslie Shaw. Agárrate, a la próxima que quieras mencionar a mis hijos, lávate la boca, que mamá no te hace vieja, vieja te hacen los años, años que tú me llevas a mí, años que no te han servido para aprender nada.