Handa lanzó su primer sencillo ‘Uh la lá’ [FOTOS Y VIDEO]

La novel cantante Eva Bustamante, más conocida en el ámbito musical como ‘Handa’, lanzó su nuevo sencillo ‘Uh la lá’, tema que busca convertirse en el nuevo hit del verano. Además, viene acompañado de un videoclip.

“Siempre me ha gustó el rock, Indie, Pop y sus variantes, pero mi estilo de música actual es el urbano. Me gusta la música que pueda bailarse y que cause emociones en los oyentes. Este género está sobrepasando barreras y uniendo a todo el mundo en un sonido latino y pegajoso”, manifestó la cantante.

Asimismo, 'Handa' aseguró que quiere hacerse un nombre en la industria a base de esfuerzo y no de escándalos, ni parejas famosas.

“Quiero ser reconocida por mi talento y no por tener un novio mediático o hacer escándalos para surgir y luego desaparecer hasta tener un nuevo amorío. Quiero ser una mujer íntegra, que tenga algo que enseñar a las personas”, señaló.