Lourdes Sacín utilizó redes sociales para aconsejar a la reportera Priscila Mateo, quien recientemente inició una relación con el actor Julián Zucchi. Sacín, expareja de Andy V, instó a la reportera a priorizar su carrera profesional por encima de su romance, pues no quiere que le pase lo mismo que le pasó a ella.

La comunicadora le aconsejó que no creyera en las promesas del argentino y que no permitiera que la ilusión nublara su juicio, ya que eso podría afectar su objetividad como periodista y poner en riesgo su carrera.

“Le aconsejo a Priscila no seguir con esta relación y menos y Julián dice que ama a Yiddá. En realidad te va a ir mal en tu trabajo, vas a perder la objetividad como periodista, vas a perderlo todo. (…)No dejes tu carrera, no te dejes llevar por lo que dice Julián. No le creas, porque uno cuando se ilusiona pierde la noción de las cosas. (…)Tantos años en la universidad para perderlo todo, no te conviene”, dijo.

Lourdes Sacín también habló sobre la diferencia entre cubrir noticias como periodista y ser protagonista de ellas, asegurando que estar en el ojo público puede tener repercusiones negativas en el ámbito laboral.

“Ser periodista y estar cubriendo notas no es lo mismo que estar en el ojo público, en el que están tomando tu vida personal. Te va a afectar laboralmente. Ahora me encanta lo que está haciendo Magaly y el sentido de apoyarla de alguna manera, porque cuando yo pedí apoyo de que dejen de perseguirme por los pasillos del canal no recibí el apoyo que necesitaba”, concluyó.





