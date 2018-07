Luis Miguel la demandó por siete millones de dólares en los 90. Y ella ganó la batalla. Hoy, que la vida de 'El Sol se expone en ‘ Luis Miguel, la serie ’, la mujer que se adelantó a la producción de Netflix es la voz más solicitada para hablar del ídolo. La periodista Claudia de Icaza, que además de tener un programa en la radio mexicana es una entretenida 'youtuber', conversó con Perú21 sobre la próxima edición del libro 'Luis Miguel, el gran solitario'.

Gran parte de lo expuesto en la serie por el propio cantante lo contó Claudia de Icaza en 1994. La serie, que cada domingo es trending topic y conversación en América Latina y España, ha puesto los reflectores en esta mujer que investigó cada detalle de la vida del ídolo. Fueron años de reporteo, de indagaciones y conversación con sus amores, amigos y el mismísimo Luis Miguel.

Tras el estreno de ‘Luis Miguel, la serie’, ¿cuál es tu visión de esta producción?

-Tengo dos visiones. Mis expectativas en cuanto a realización de la serie eran mucho más altas, creo que es un trabajo mediocre. Pero aquí lo que se está tratando es la historia de Luis Miguel que es prácticamente lo que yo escribí en el libro pero con sutileza (en la serie). Él y los escritores lo han hecho de manera muy cruda, fuerte y grotesca refiriéndose a determinados personajes.

¿A qué te refieres con grotesco? ¿Lo dices por la imagen que da de su padre?

-Luis Miguel tiene derecho a platicar todo lo que vivió. Es su versión pero yo hubiera sido más cuidadosa. Me pareció grotesco que saquen una escena donde el señor (su padre, Luis Rey) se roba un encendedor. A parte de explotador lo está poniendo como un vil delincuente... El planteamiento que él permite que hagan de la madre de su hija (Stephanie Salas) y del origen de Michelle me parece brutal. Se fue al nivel más bajo. La puso como una chava borracha, que se le colgaba en cualquier momento. Y cuando se acuesta con ella, da a entender que lo hace por revancha en relación con su romance con Mariana Yazbek.

La trama que presenta la serie nos habla de que Luis Miguel odia a su padre.

-Eso es lo que está exponiendo en la historia y ese es el sentimiento que está aflorando. Luis Rey no solo lo explotó y le robó su infancia e inocencia sino que lo manipuló para que tuviera un distanciamiento con su madre. Los romances de Luis Miguel son lo de menos, aquí se habla de la maldad de Luis Rey, el gran personaje villano, y lo que está pasando con Marcela Basteri, su madre.

LUIS MIGUEL FUE VÍCTIMA DE SU PADRE

¿Crees que Luis Miguel fue una víctima de su padre o finalmente se convirtió en su clon?

-Por supuesto que Luis Miguel fue víctima de su padre. Aquí lo que se está planteando es que Luis Miguel no es solo fue víctima de su padre sino de todos. De Mariana Yazbek porque le fue infiel, de Stephie porque le colgó un hijo... de su mamá porque no defendió su relación con sus hijos. Luis Miguel es víctima de todos. El problema es que como hijo repites patrones de tu padres. Te quejas de lo que tu padre te hizo pero no te das cuenta de lo que haces como padre.



¿Vas a reeditar tu libro ‘Luis Miguel, el gran solitario?

-Sí se va reeditar. Se titulará ‘Luis Miguel, el gran solitario, 24 años después’. Incluiré la demanda que sufrí injustamente para que la gente sepa que cuando uno se mete con un poderoso seductor, con dinero e influencias como Luis Miguel, te puede ir muy mal. A lo mejor no te dan un balazo en la cabeza pero de igual forma lo padeces.

Claudia de Icaza La serie de Netflix la pone como la mala del cuento, dice Claudia de Icaza.

¿Es cierto que estuviste enamorada de Luis Miguel?

-Claro que no, es una locura. Él lo pone así (en la serie). De pronto, aparece una periodista que le avienta el calzón, lo traiciona, va con el papá a entrevistarlo y lo aleja de los medios. Son cosas que nunca hice. Me pone como la mala del cuento. Todo lo que plantea es una mentira. Cuando salga mi libro se darán cuenta de lo estúpido que fue esa demanda y de las cosas por las que me acusaron sus abogados.

¿QUIÉN FUE EL GRAN AMOR DE 'LUISMI'?

Luego de ver todas las mujeres que han pasado por la vida de Luis Miguel, ¿quién crees que fue su gran amor?

-Por ahí se dijo que fue Issabela Camil, la que salió en el capítulo 10 pero no lo sé. Donde yo también le atiné en mi libro y Luis Miguel también lo confirmó es que yo aposté por Mariana Yazbek y él le regaló cuatro capítulos (en la serie). Los mismos que le di en mi libro. Mariana fue la única mujer que le dijo: ‘no voy a ser un detallito en tu vida’.

¿Era cierto que él hacía firmar una cláusula de confidencialidad a sus novias?

-No sé si hubo eso pero puedo decir que curiosamente todas se callaban y solo algunas han hablado muy poco. Escogía precisamente a las más calladitas, sometidas o aplicaditas.

Así se podría explicar porque mantuvo su vida siempre en secreto.

-Luis Miguel es un cantante extraordinario como pocos pero esa magia de su imagen era el mito que lo rodeaba. Se podía decir muchas cosas desde que surgió en los escenarios, eso era parte de su encanto porque él nunca decía nada ni salía a desmentir. Ahora él solito ya platicó todo sobre su vida, y en el balance se verá cómo quedará su imagen.

¿Has podido engancharte a la serie?

-Para hacer crítica de televisión en mi programa de radio tengo que ver hasta las cosas que más me joden la pupila. En el caso de la serie lo he visto capítulo por capítulo. Hubo algunos extraordinarios y otros de bostezo.

¿Qué capítulos te han impactado?

-El capítulo 8 y el 10 han sido de los mejores y tratan de Marcela Basteri porque todo el mundo está atrapado para saber qué pasó con ella. Hay muchas versiones de su desaparición pero nadie tiene la verdad.

¿Cómo calificarías esta serie?

-Reveladora porque nunca pensé que Luis Miguel se fuera a aventar con todos los trapos al sol y lo sacó. También inquietante porque Luis Miguel no está bien a nivel discográfico y después de esto su imagen de mito no va existir. Y es una serie que conmueve.