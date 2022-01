América Televisión captó la atención de los televidentes luego que dejara abierta la posibilidad del regreso de “Habacilar” a la pantalla chica.

“Muy pronto, vuelve... Porque tus tardes de verano volverán a ser las mismas”, se lee en el teaser en el que se puede escuchar claramente “El Chivito”, popular tema que se convirtió en un sello del programa.

Sin embargo, este espacio no regresará con el conductor, pues el mismo Raúl Romero salió al frente a terminar con las especulaciones y afirmó que no tiene planeado volver a la TV este 2022, ya que está enfocado en su música.

Luego que América TV soltara la promoción del posible regreso de “Habacilar”, los usuarios de Twitter no han tardado en pronunciarse y aseguran que “Habacilar sin Raúl Romero, no es Habacilar”.

“No es Habacilar si no está Raúl Romero, él es la esencia del programa. De nada sirve que traigan el programa de regreso si no va estar él”, “Habacilar no es Habacilar sin Raúl Romero. Y yo que quería ser académica sin serlo”, “Sin Raúl Romero, NO será lo mismo. Él era habacilar”, son algunos comentarios que se leen en Twitter.

Por otro lado, Samuel Suárez, periodista del portal “Instarándula”, adelantó que el nuevo programa se llamaría “Ven a vacilarte” y que las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freundt serían las conductoras.

“Tengo un chisme sobre el programa de Raúl Romero, te cuento que se está cocinando un programa donde no estará él sino las modelos Thalía y Tracy, el programa se llamará ‘Ven a vacilarte’”, indicó días atrás el popular ‘Samu’.

Como se recuerda, las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freundt se reencontraron hace poco para realizar una sesión de fotos y hasta grabaron un TikTok juntas, lo que reforzaría este rumor sobre su aparición en la televisión con un nuevo formato.

