Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie se suman a denuncias por acoso contra Harvey Weinstein

Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie se sumaron a las acusaciones de acoso y abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, que se hicieron públicas recientemente y que se habrían producido, supuestamente, a lo largo de dos décadas.

Gwyneth Paltrow relató al diario The New York Times que antes de rodar la película ‘Emma’ (1996), cuando tenía 22 años y comenzaba su carrera, Harvey Weinstein la convocó en su hotel y le sugirió ir a su habitación a hacerle masajes, algo que ella rechazó.

“Era una niña, iba a participar (en la película), estaba petrificada”, dijo Gwyneth Paltrow al diario y reveló además que su pareja de ese entonces, el también actor Brad Pitt, se enfrentó a Weinstein a raíz de ese propuesta no deseado.

Según la actriz, Harvey Weinstein la amenazó para que no lo contara. “Pensaba que me iba a despedir”, añadió.

De acuerdo con la agencia EFE, Angelina Jolie, en un correo electrónico, señaló que a finales de la década de los 90, durante el lanzamiento de la cinta ‘Playing by heart’, también rechazó insinuaciones de Harvey Weinstein en una habitación de hotel.

“Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud y como resultado elegí no trabajar nunca con él de nuevo y advertir a otros cuando lo hacían”, declaró Angelina Jolie, quien calificó dicho comportamiento hacia mujeres “en cualquier campo, en cualquier país, inaceptable”.

Este martes, la revista The New Yorker publicó un reportaje que suma denuncias por acoso y abuso sexual contra Harvey Weinstein a las ya hechas por el periódico The New York Times el jueves pasado, citando a “docenas” de antiguos y actuales empleados.

De acuerdo a la información de The New Yorker, tres mujeres alegan que fueron violadas por Harvey Weinstein, entre ellas la actriz italiana Asia Argento, cuatro hablan de tocamientos no deseados que se pueden considerar abuso y otras cuatro de exhibicionismo.