Se acabaron los tabúes. La actriz Gwyneth Paltrow, de 44 años, habló del sexo anal en su blog, y aunque algunos se escandalizaron (como suele pasar con estos temas), muchos elogiaron que recurra a un experto para aclarar dudas y acabar con mitos.

En su blog Goop, la actriz dedica su atención al sexo anal y sus bondades.

Gwyneth Paltrow repasa las estadísticas que tiene a su alcance en relación a esta práctica: "Hay algunas parejas que disfrutan del sexo anal mucho, tal vez el 10% y el 15% de todas las parejas heterosexuales", escribe.

Con la colaboración del experto Paul Johannides da pautas sobre cómo hacer que este tipo de experiencia sexual sea sana, cómoda y puedan evitarse todos los riesgos posibles. "Una de las primeras cosas que una mujer o un hombre tiene que hacer es enseñar a sus músculos del esfínter a relajarse lo suficiente para que un pene puede abrir sus puertas. Esto requiere de mucha práctica", anota.

"If anal turns you on…you are not alone" ("si el sexo anal te excita, no estás solo"), dice la actriz, quien resalta la importancia de que las parejas tengan una excelente comunicación y hablen sobre lo que sienten bien y lo que no. Paltrow remarca que si no tienen un alto nivel de confianza, la pareja no debe practicarlo.

*Estas son sus recomendaciones: *

-Los riesgos se reducen sustancialmente si usa condones y lubricantes, siempre y cuando se usen correctamente, pero no encontrará demasiados preservativos que dicen "seguro para el sexo anal" porque la FDA no ha aprobado el uso de condones para esta práctica. La investigación indica, die la actriz, que los condones regulares son tan resistentes como los condones más gruesos para el sexo anal, así que se debe buscar preservativos resistentes.

-No practique el sexo anal si está ebrio o drogado.

-El dolor es un indicador importante de que el daño puede ocurrir si no hace los ajustes necesarios. Si hay dolor, tal vez intente reemplazar un pene con un dedo bien lubricado y enguantado. El guante ayudará a que su dedo se deslice con mayor facilidad, y podría ser más agradable para la persona receptora.

Y cita un dato: Algunas mujeres dicen que tienen orgasmos increíbles con el sexo anal, pero por lo general lo logran con la estimulación del clítoris.

Gwyneth Paltrow no dice en su blog si lo practica o no (dejen de preguntarse eso, estimados lectores), pero el post es lo suficientemente informativo como para romper mitos.